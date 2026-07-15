Trainerumfrage: Das ist der Meister-Favorit der Landesliga Südost 2026/27

Die Trainer der Landesliga Südost haben ihre Analyse abgegeben. – Foto: FuPa

Vor dem Saisonstart hat FuPa Oberbayern die Trainer der Landesliga Südost um eine Prognose gebeten. Das Ergebnis in der Übersicht.

Fussball Vorort/FuPa Oberbayern hat bei den Trainern nachgefragt. Das sind ihre Antworten:

Es geht wieder los – die Landesliga Südost ist zurück! Bereits am Donnerstag, den 16. Juli, eröffnet der ESV Freilassing gegen den TSV Kastl die neue Saison. Mit welchen Ambitionen starten die Vereine in die neue Spielzeit? Wer ist der große Favorit auf die Meisterschaft? Besonders Türkgücü München sorgte auf dem Transfermarkt für Aufsehen .

Slaven Skeledzic, Trainer Türkgücü München

Wer sind deine Favoriten?

Meister wird in der Regel die beste Mannschaft der gesamten Saison. Grundsätzlich traue ich einigen Mannschaften eine gute Saison zu und da schließe ich uns mit ein.

Was sind die eigenen Ziele?

Wir wollen mit einem runderneuerten Türkgücü München auf dem Platz für Furore und neben dem Platz für positive Schlagzeilen sorgen. Wir haben einen Mega-Umbruch auf und auch außerhalb des Platzes zu bewältigen gehabt, der auch bitter nötig war. Wir müssen uns als Team finden.

Daniel Blindhuber, Trainer des SSV Eggenfelden

Wer sind deine Favoriten?

Türkgücü München.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich die nötigen Punkte zu sammeln, um nicht im letzten Drittel der Tabelle festzuhängen. Wir wollen die sehr junge Mannschaft schnell an die Landesliga gewöhnen und attraktiven Fußball spielen. Wir freuen uns extrem auf die neue Saison und auf die neue Liga.

Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring

Wer sind deine Favoriten?

Ich denke, Meister wird Grünwald oder Türkgücü.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist ganz klar, möglichst schnell den Klassenerhalt fix zu machen.

Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC

Wer sind deine Favoriten?

Meisterfavorit ist Türkgücü München.

Was sind die eigenen Ziele?

Mit der jungen und wilden Mannschaft Spaß haben.

Martin Buch, Trainer des SV Aubing

Wer sind deine Favoriten?

Türkgücü und Grünwald.

Was sind die eigenen Ziele?

Im zweiten schweren Jahr nach einem großen Umbruch, wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Floria De Prato, Trainer des TSV Grünwald

Wer sind deine Favoriten?

Als klaren Favoriten würde ich Türkgücü München nennen.

Was sind die eigenen Ziele?

In der letzten Saison waren wir Sechster, jetzt wollen wir einen Platz unter den ersten fünf belegen.

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing

Wer sind deine Favoriten?

Das könnte ein Vierkampf zwischen Türkgücü, Grünwald, Hallbergmoos und Murnau werden.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist der Klassenerhalt.

Fabian Lamotte, Trainer des FC Wacker München

Wer sind deine Favoriten?

Türkgücü München.

Was sind die eigenen Ziele?

Wir wollen besser als im vergangenen Jahr abschneiden.

Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau

Wer sind deine Favoriten?

Meister wird Grünwald oder Türkgücü München.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist ein Platz unter den ersten fünf.

Andreas Giglberger, VfB Hallbergmoos

Wer sind deine Favoriten?

Für uns sind die Meisterfavoriten Türkgücü, Grünwald und Murnau.

Was sind die eigenen Ziele?

Wir wollen ganz oben mitmischen.

Gerhard Straßhofer, SBC Traunstein

Wer sind deine Favoriten?

Die Meisterkandidaten sind für mich Türkgücü und Grünwald.

Was sind die eigenen Ziele?

Wir wollen eine stabile Saison spielen und die jungen Spieler integrieren. Ziel ist, so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Martin Göppinger, Trainer des TSV Kastl

Wer sind deine Favoriten?

Türkgücü München ist der Favorit auf die Meisterschaft.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist der Klassenerhalt.

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau

Wer sind deine Favoriten?

Ich denke, Türkgücü München ist der große Favorit.

Was sind die eigenen Ziele?

Wir wollen auch eine Liga höher mutigen Fußball spielen.

Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning

Wer sind deine Favoriten?

Meisterfavorit ist der TSV Grünwald.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist der Klassenerhalt.

Pero Vidak, Trainer des SV Planegg-Krailling

Wer sind deine Favoriten?

Für uns sind die Favoriten Murnau, Grünwald und Schwabing.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.

Christian Niederstraßer, sportlicher Leiter ESV Freilassing

Wer sind deine Favoriten?

Favorit ist für uns Murnau.

Was sind die eigenen Ziele?

Ziel bleibt, sich im dritten Jahr in der Landesliga weiter zu stabilisieren und den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern.