Trainerüberraschung: Roland Lang heuert in Rothenstadt an

Der VfB Rothenstadt, aktuell Rangneunter in der Kreisliga Nord des Spielkreises Amberg/Weiden, hat einen neuen Trainer. Nach den Turbulenzen beim VfB im September, der im Rücktritt von Hakan Boztepe (48) und dem Abschied einer ganzen Reihe von Spielern gipfelte, übernahm in einer folgenden Übergangsphase das Brüderpaar Manuel und Alexander Funk - zwei Spieler aus den eigenen Reihen - interimsmässig das Coaching und arbeitet bisher sehr erfolgreich. Nach der Winterpause übernimmt nun der in der Region bekannte langjährige Erbendorfer Übungsleiter Roland Lang das Traineramt, der Vertrag mit dem 56jährigen geht zunächst bis zum Saisonende.
Mit Roland Lang hat sich der VfB einen Mann geangelt, der die A-Lizenz besitzt und auf eine 25-jährige Erfahrung als Trainer zurückgreifen kann. Zu den zahlreichen Stationen seiner Trainerkarriere gehören unter anderem ein Landesliga-Engagement in Grafenwöhr, seine Zeit beim DFB-Nachwuchsleistungszentrum in Weiden und für insgesamt zwölf Jahre die Betreuung der Steinwaldelf des TSV Erbendorf.
Beim VfB Rothenstadt ist man natürlich sehr erfreut über die Verpflichtung des mit allen Fußballwassern gewaschenen Übungsleiters: „Wir haben uns für die Trainersuche Zeit genommen und mit Roland Lang einen sehr erfahrenen Trainer gefunden, der die Kreisliga bestens kennt“, begründet Stefan Heimerl, 3. Vorsitzender des VfB Rothenstadt, die Personalentscheidung. Heimerl zeigt sich außerdem erfreut darüber, dass mit Michael Strehl ein neuer Abteilungsleiter für die Abteilung Fußball gewonnen werden konnte. „Damit hat der VfB Rothenstadt zwei Schlüsselposition im Bereich Fußball wieder besetzt“, so Heimerl.
Roland Lang, der sich nach seinem Engagement in Erbendorf hauptsächlich um sein - neben dem Fußball - zweites großes Hobby, die Pferdezucht kümmert, hatte in den letzten Tagen gegenüber FuPa schon Andeutungen gemacht, dass er wieder einsteigen würde ins Trainergeschäft. Nun ist das Geheimnis gelüftet: „Der VfB Rothenstadt ist ein Traditionsverein, der in der Kreisliga bleiben muss“, skizziert der ehemalige Berufssoldat seine Beweggründe für sein Engagement beim Verein im Weidener Süden. Ziel sei es, den Klassenerhalt zu sichern und Stabilität, sowie Spielfreude zu zeigen. Der neue Abteilungsleiter Michael Strehl möchte mit seinem Team den Jugendfußball noch stärker in den Fokus rücken und im Seniorenbereich einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen, mit dem man dauerhaft in der Kreisliga spielen könne. Es ist also wieder Ruhe beim VfB eingekehrt.