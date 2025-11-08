Trainerüberraschung: Roland Lang heuert in Rothenstadt an

Der VfB Rothenstadt, aktuell Rangneunter in der Kreisliga Nord des Spielkreises Amberg/Weiden, hat einen neuen Trainer. Nach den Turbulenzen beim VfB im September, der im Rücktritt von Hakan Boztepe (48) und dem Abschied einer ganzen Reihe von Spielern gipfelte, übernahm in einer folgenden Übergangsphase das Brüderpaar Manuel und Alexander Funk - zwei Spieler aus den eigenen Reihen - interimsmässig das Coaching und arbeitet bisher sehr erfolgreich. Nach der Winterpause übernimmt nun der in der Region bekannte langjährige Erbendorfer Übungsleiter Roland Lang das Traineramt, der Vertrag mit dem 56jährigen geht zunächst bis zum Saisonende.

Mit Roland Lang hat sich der VfB einen Mann geangelt, der die A-Lizenz besitzt und auf eine 25-jährige Erfahrung als Trainer zurückgreifen kann. Zu den zahlreichen Stationen seiner Trainerkarriere gehören unter anderem ein Landesliga-Engagement in Grafenwöhr, seine Zeit beim DFB-Nachwuchsleistungszentrum in Weiden und für insgesamt zwölf Jahre die Betreuung der Steinwaldelf des TSV Erbendorf.

Beim VfB Rothenstadt ist man natürlich sehr erfreut über die Verpflichtung des mit allen Fußballwassern gewaschenen Übungsleiters: „Wir haben uns für die Trainersuche Zeit genommen und mit Roland Lang einen sehr erfahrenen Trainer gefunden, der die Kreisliga bestens kennt“, begründet Stefan Heimerl, 3. Vorsitzender des VfB Rothenstadt, die Personalentscheidung. Heimerl zeigt sich außerdem erfreut darüber, dass mit Michael Strehl ein neuer Abteilungsleiter für die Abteilung Fußball gewonnen werden konnte. „Damit hat der VfB Rothenstadt zwei Schlüsselposition im Bereich Fußball wieder besetzt“, so Heimerl.