Trainertrio verlängert bei der SGM Ummendorf - Veränderungen im Kader

Stefan Wiest (links im Bild), Julian Haug (Mitte) und Jonathan Hummler bilden weiterhin das Trainertrio bei der SGM. – Foto: Marcel Kraft

Die SGM Ummendorf/Fischbach setzt im Saisonendspurt auf Kontinuität und hat die Zusammenarbeit mit ihrem Trainerteam über die laufende Spielzeit hinaus verlängert. Wie der Verein mitteilte bleibt Cheftrainer Stefan Wiest (48) ebenso an Bord wie die beiden Co-Spielertrainer Julian Haug und Jonathan Hummler. Für den Tabellenzweiten der Bezirksliga Oberschwaben ist dies ein wichtiges Signal in einer Phase, in der sportlich noch alle Möglichkeiten offen sind.

Stefan Wiest betont die besondere Bedeutung dieser Entscheidung. „Das ist das erste Mal das ich in ein viertes Jahr mit einem Verein gehe. Mein Bauchgefühl sagt mir, das unsere Weg bei der SG Ummendorf/Fischbach noch nicht zu Ende ist. Ich fühle mich im Verein und mit der Mannschaft sehr wohl. Ein sehr wichtiger Punkt war auch das Jule Haug und Jonny Hummler frühzeitig signalisiert haben, weiter machen zu wollen. Beide bringen sich super ins Training und in den Spielen mit ein." Die SGM setzt damit bewusst auf Stabilität an der Seitenlinie, nachdem das Trio maßgeblich zur positiven Entwicklung beigetragen hat. In der Rolle der Verfolgers

Sportlich befindet sich die Mannschaft weiterhin mitten im Aufstiegsrennen. Mit 60 Punkten rangiert Ummendorf/Fischbach derzeit auf Platz zwei der Bezirksliga Oberschwaben, der Rückstand auf Spitzenreiter FC Mengen beträgt fünf Punkte. Noch neun Spiele stehen bis zum Saisonende aus, darunter auch das direkte Duell mit dem Tabellenführer. Bereits an diesem Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel beim SV Ochsenhausen die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

Drei Neuzugänge und zwei Abgänge für die kommende Saison

Parallel treibt der Verein auch die Personalplanung für die kommende Saison voran. Mit Marvin Ehe, Justin Ehe und Dario Ehe wechseln gleich drei Spieler vom SV Schemmerhofen (Kreisliga A2 Oberschwaben) zur SGM. Wiest sieht in den Neuzugängen eine klare Verstärkung für das bestehende Konstrukt. „Über die 3 Ehes freuen uns sehr, mit ihrer Dynamik passen sie sehr gut in unsere Spielidee. Menschlich werden sie auch sehr gut zur Mannschaft passen.“

Demgegenüber stehen allerdings auch einige Veränderungen im Kader. Luca Wiest und Dominik Allerdinks verlassen den Verein zum Saisonende und schließen sich Ligakonkurrent SG Ringschnait/Mittelbuch an. Zudem beendet mit Stefan Grell ein prägender Spieler seine Laufbahn. Das 32-jährige Offensiv-Urgestein war insbesondere in der Aufstiegssaison 2023/24 mit 20 Toren in 18 Spielen einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg der Mannschaft.

Pokal-Halbfinale als weiteres Highlight

Neben dem Ligaalltag wartet auf die SGM zudem noch ein weiteres sportliches Highlight. Am Donnerstag, 30. April, trifft Ummendorf/Fischbach im Halbfinale des Bezirksligapokals auf den FC Ostrach. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den SV Uttenweiler im Viertelfinale lebt damit weiterhin auch der Traum vom Finaleinzug und dem Pokalgewinn.

Mit der frühzeitigen Verlängerung des Trainerteams und gezielten Personalentscheidungen unterstreicht die SGM Ummendorf/Fischbach ihren Anspruch, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen .