Trainertrio geht beim Landesliga-Aufsteiger in die zehnte Saison

Der ASV Botnang setzt nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf Kontinuität im Trainerteam. Alexander Schweizer geht in seine zehnte Saison als Trainer der ersten Herrenmannschaft. Unterstützt wird er künftig von Robin Fast und Alessandro Russo, die als Co-Trainer zusätzliche Aufgaben übernehmen.
Schweizer ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen beim ASV tätig. Neben seinen zehn Spielzeiten bei der ersten Mannschaft kommt er auf weitere Trainerjahre bei der zweiten Herrenmannschaft sowie jeweils zwei Jahre in der A- und B-Jugend. Insgesamt blickt er damit auf 13 Jahre im Aktivenbereich und vier Jahre im Nachwuchs zurück. Nun führt er den Verein in dessen erste Landesliga-Saison.
Auch im Trainerteam setzt der Aufsteiger auf bekannte Gesichter. Robin Fast, in den vergangenen Jahren Stammtorhüter der Mannschaft, rückt in den Stab auf. Er übernimmt die Betreuung der Torhüter und unterstützt Schweizer zusätzlich als Co-Trainer. Alessandro Russo war bereits in der vergangenen Saison eng an der Mannschaft und gehört nun offiziell als weiterer Co-Trainer zum Team.
Auch der Kader für die neue Spielklasse steht. Elf Zugänge verstärken den ASV. Yannick Schuster kommt vom SV Rohrau, Will Chinedu Ugarkovic vom TuS Geretsried und Dany Abdul-Karim vom TSV Münchingen. Julian Velickov wechselt von der SG Stuttgart West nach Botnang. Hinzu kommen Georgios Parlapanis, Dominik Zagrovic vom SV Genc Osman Duisburg, Michael Höschele vom TB Untertürkheim und Robin Marosevic von Croatia Stuttgart.
Komplettiert wird die Liste durch Colin Schmidt vom TV Darmsheim, Argon Gaxherri von der SG Weilimdorf und Christ Amoah-Ampofo von der SG Weinstadt. Den Verein verlassen Erik Strube in Richtung FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, Haydar Akaygün zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen II und Zira Yusuf Habila zum TSV Weilimdorf II.
Nach der knappen Niederlage im Pokal arbeitet die Mannschaft weiter an der Vorbereitung auf die Pflichtspielsaison. Mit dem weitgehend erhaltenen Kern, zahlreichen Zugängen und dem erweiterten Trainerteam stellt sich der ASV Botnang für die neue Aufgabe in der Landesliga auf.