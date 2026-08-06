Trainertrio geht beim Landesliga-Aufsteiger in die zehnte Saison

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Der ASV Botnang setzt nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf Kontinuität im Trainerteam. Alexander Schweizer geht in seine zehnte Saison als Trainer der ersten Herrenmannschaft. Unterstützt wird er künftig von Robin Fast und Alessandro Russo, die als Co-Trainer zusätzliche Aufgaben übernehmen.

Schweizer ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen beim ASV tätig. Neben seinen zehn Spielzeiten bei der ersten Mannschaft kommt er auf weitere Trainerjahre bei der zweiten Herrenmannschaft sowie jeweils zwei Jahre in der A- und B-Jugend. Insgesamt blickt er damit auf 13 Jahre im Aktivenbereich und vier Jahre im Nachwuchs zurück. Nun führt er den Verein in dessen erste Landesliga-Saison.

Auch im Trainerteam setzt der Aufsteiger auf bekannte Gesichter. Robin Fast, in den vergangenen Jahren Stammtorhüter der Mannschaft, rückt in den Stab auf. Er übernimmt die Betreuung der Torhüter und unterstützt Schweizer zusätzlich als Co-Trainer. Alessandro Russo war bereits in der vergangenen Saison eng an der Mannschaft und gehört nun offiziell als weiterer Co-Trainer zum Team.