Trainertrio des SC St. Tönis II hört auf Nach viereinhalb Jahren ist im Sommer Schluss.

Mit ihm gehen auch seine langjährigen Weggefährten Jens Liptow (Co-Trainer) und Dominic Geltenpoth (Torwart-Trainer). Wolf, 39 Jahre alt und absolutes St. Töniser Urgestein, hatte im Januar 2018 von Oliver Dünwald das Team in aussichtsloser Situation übernommen. Deshalb war dann auch der Abstieg in die B-Liga nicht zu verhindern. Doch dieser Betriebsunfall wurde postwendend mit einem souveränen direkten Wiederaufstieg korrigiert, wobei damals bei der Kaderzusammenstellung darauf geachtet wurde, dies mit sogenannten eigenen Spielern zu schaffen. Oberstes Gebot war immer: Der Teamgedanke steht unbedingt im Vordergrund und Offenheit und Ehrlichkeit hatten Priorität, weil einige Akteure vorher mit den Trainern noch zusammengespielt haben. Kameradschaft und Zusammenhalt waren keine Floskeln, sondern wurden gelebt. Auch das waren wichtige Indikatoren für den vergangenen Höhenflug, der allerdings von Außenstehenden nie so richtig eingeordnet werden konnte.