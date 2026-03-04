Trainertrio bleibt - Trautmann verabschiedet sich im Sommer

– Foto: ASV Altenlingen

Der ASV Altenlingen setzt weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie: Cheftrainer Jan Zevenhuizen sowie die Co-Trainer Dennis Kalmer und Kai Neitzke verlängern ihre Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft auch für die Saison 2026/2027. Torwarttrainer Philipp Trautmann hingegen beendet nach zwei Jahren seine Tätigkeit.

Die Entscheidung kommt wenig überraschend und sorgt dennoch für große Zufriedenheit beim ASV Altenlingen. Cheftrainer Jan Zevenhuizen sowie seine Co-Trainer Dennis Kalmer und Kai Neitzke werden auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 an der Seitenlinie der ersten Mannschaft stehen.

Nach dem historischen vierten Tabellenplatz in der Vorsaison befindet sich der ASV auch in der aktuellen Saison weiterhin auf Rekordkurs. Die Mannschaft vom Wallkamp hat die Chance, die starke Platzierung aus dem Vorjahr nicht nur zu bestätigen, sondern sogar zu verbessern. Auch im Rennen um den Aufstieg mischt das Team weiterhin mit.

Ein wichtiger Baustein dieses Erfolgs ist laut Vereinsverantwortlichen das Trainerteam. Die fußballerische Weiterentwicklung der Mannschaft in den vergangenen anderthalb Jahren trage klar die Handschrift der Coaches. Die Gespräche über die Vertragsverlängerung seien deshalb kurz und unkompliziert verlaufen.

Neben der sportlichen Arbeit auf dem Platz heben die Verantwortlichen vor allem das Engagement und das große Herzblut des Trainertrios hervor. Das Miteinander sei von großer Wertschätzung geprägt, weshalb man sich freue, gemeinsam in die dritte Saison am Wallkamp zu gehen.

Torwarttrainer Trautmann hört im Sommer auf

Eine Veränderung gibt es allerdings im Trainerstab: Torwarttrainer Philipp Trautmann wird den Verein nach zwei Jahren verlassen. Aus beruflichen Gründen beendet er seine Tätigkeit nach der laufenden Saison.

Bis zum Sommer wird Trautmann jedoch weiterhin aktiv bleiben und die Torhüter der Altenlinger Mannschaft trainieren. Der Verein beschreibt ihn als „Pfundskerl“, der bei Spielern und Verantwortlichen einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe.

Mit der frühzeitigen Verlängerung des Trainertrios sieht sich der ASV für die kommende Saison gut aufgestellt. Auch im Kader setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität, größere personelle Veränderungen sollen die Ausnahme bleiben.