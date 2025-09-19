Trainertrennung und schweres Auswärtsspiel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Böblingen II

Das teilt der Verein mit:

SV Böblingen II und Trainer Eugen Ndreca gehen getrennte Wege

Böblingen – Der SV Böblingen II und Trainer Eugen Ndreca haben nach intensiven Gesprächen beschlossen, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Grund für die Trennung sind unterschiedliche Auffassungen in der strategischen Ausrichtung, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht mehr ermöglichten. Gemeinsam mit Eugen wird auch sein Bruder Fabian Ndreca den Verein verlassen.

„Wir danken Eugen und Fabian für ihr Engagement und wünschen beiden für ihre sportliche wie private Zukunft alles Gute“, erklärt Marc Beutel, Spielleiter Herren II.

Zur kurzfristigen Absicherung übernimmt Marc Stefani, der bereits Teil des Trainerteams war, die Betreuung der Mannschaft. Unterstützt wird er dabei von Philipp Graf, der als spielender Co-Trainer agiert.

Die sportliche Ausrichtung der Zweiten Mannschaft bleibt unverändert: Sie soll weiterhin als U23-Team und damit als Brücke zwischen Jugend und Erster Mannschaft positioniert werden. „Wir werden prüfen, wie wir uns mittelfristig optimal dafür aufstellen“, so die Abteilungsleitung.

SV Hegnach

Das teilt der Verein mit:

Im ersten Auswärtsspiel der Frauen-Oberliga geht es gleich auf weite Reise zum amtierenden Pokalsieger Südbaden. Zwar hat der Achte der Vorsaison das Auftaktspiel mit 0:2 beim Favoriten in Heidenheim verloren ist aber aufgrund der Heimstärke eine schwere Aufgabe für den SVH (im bisher letzten Treffen unterlag man Ende 2018 2:4). Sowohl mit Jule Bianchi vom SC Freiburg als auch Katharina Hackmann auf der Torspielerposition (mit der Erfahrung aus 87 Spielen in der Regionalliga West) hat sich der FC verstärkt. Man will wieder versuchen aus einer stabilen Defensive heraus zu punkten. Wer beim SVH aufläuft, entscheidet sich kurzfristig.

