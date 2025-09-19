Trainertrennung und schweres Auswärtsspiel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein mit:
SV Böblingen II und Trainer Eugen Ndreca gehen getrennte Wege
Böblingen – Der SV Böblingen II und Trainer Eugen Ndreca haben nach intensiven Gesprächen beschlossen, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Grund für die Trennung sind unterschiedliche Auffassungen in der strategischen Ausrichtung, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht mehr ermöglichten. Gemeinsam mit Eugen wird auch sein Bruder Fabian Ndreca den Verein verlassen.
„Wir danken Eugen und Fabian für ihr Engagement und wünschen beiden für ihre sportliche wie private Zukunft alles Gute“, erklärt Marc Beutel, Spielleiter Herren II.
Zur kurzfristigen Absicherung übernimmt Marc Stefani, der bereits Teil des Trainerteams war, die Betreuung der Mannschaft. Unterstützt wird er dabei von Philipp Graf, der als spielender Co-Trainer agiert.
Die sportliche Ausrichtung der Zweiten Mannschaft bleibt unverändert: Sie soll weiterhin als U23-Team und damit als Brücke zwischen Jugend und Erster Mannschaft positioniert werden. „Wir werden prüfen, wie wir uns mittelfristig optimal dafür aufstellen“, so die Abteilungsleitung.
+++
+++
Das teilt der Verein mit:
+++
+++