Trainertrennung und Kaderplanungen

SV Hussenhofen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

NEWS SAISON 26/27 – Jonas Nagel

Jonas Nagel wird nach seinem Verletzung zur neuen Saison wieder in blau-weiß voll angreifen.

Wir sind überzeugt, dass er stärker zurück kommen wird als je zuvor.

Jonas gibt dem Team nicht nur sportlich, sondern auch menschlich enorm viel. Sein Comeback wird ein starkes Zeichen für die gesamte Mannschaft.

Wir freuen uns riesig auf seine Rückkehr und auf eine Saison 26/27, in der Jonas wieder voll durchstarten wird!

EWS SAISON 26/27 – Christian Munz

Unser Kapitän bleibt voran!

Christian Munz führt den SV Hussenhofen auch in der Saison 26/27 aufs Feld. Mit seiner beeindruckenden Schnelligkeit, seiner Spielintelligenz und seinem unermüdlichen Einsatz prägt er das Mittelfeld und reißt die Mannschaft immer wieder mit. Als Leader geht er voran, setzt Impulse und hält das Team in entscheidenden Momenten zusammen.

Wir sind stolz, weiterhin auf die Qualität und die Führungsstärke unseres Capitano zählen zu dürfen.

Auf eine neue Saison mit Vollgas, gemeinsam mit Christian!

NEWS SAISON 26/27 – Mike Werner

Unser Mittelfeldmotor bleibt dem SVH treu!

Mike Werner, der routinierte Youngster im Zentrum, bleibt auch in der kommenden Saison das kreative und taktische Herz unserer Mannschaft. Mit seiner Übersicht, seiner Zweikampfstärke und seiner Fähigkeit, sowohl defensiv abzusichern als auch offensiv Akzente zu setzen, prägt er das Spiel des SV Hussenhofen.

Nach einer bislang herausragenden Saison hat Mike frühzeitig seine Zusage gegeben.

Gemeinsam mit ihm wollen wir weiter Geschichte schreiben. Auf eine große Saison 26/27, Mike im blau-weißen Mittelfeld!

*NEWS SAISON 26/27** – Marius Schwarzkopf

Unsere defensive Bank bleibt an Bord!

Auch in der Saison 26/27 läuft Marius Schwarzkopf weiterhin für den SV Hussenhofen auf und hält die blau-weißen Farben mit voller Hingabe hoch. Als außenverteidigender Leistungsträger überzeugt er durch kompromisslose Zweikampfstärke und diszipliniertes Verhalten in der Defensive.

**NEWS SAISON 26/27** – Paul Riedle

Unser Youngster macht weiter beim SVH!

Auch in der Saison 26/27 wird Paul Riedle für den SV Hussenhofen auf dem Platz stehen und unsere Farben mit voller Überzeugung vertreten. Mit seinem Tempo, seinem Ehrgeiz und seinem stetigen Entwicklungsdrang sorgt er immer wieder für frischen Wind im Team.

Wir freuen uns riesig auf die kommende Spielzeit mit Paul.

**NEWS SAISON 26/27** – Rico Seemann

Unser Allrounder bleibt an Bord!

Rico Seemann trägt auch in der Saison 26/27 stolz das blau-weiße Trikot des SV Hussenhofen. Mit seiner Leidenschaft, seinem Einsatzwillen und seiner Führungsqualität ist er weiterhin ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft.

Wir freuen uns auf eine neue Saison voller Power, gemeinsam mit Rico!