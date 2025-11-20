Trainertrennung und Co-Trainer verlässt Verein

+++

FV Bad Urach

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Danke Serhan

Der Verein und unser Trainer Serhan Öner haben sich einvernehmlich mit sofortiger Wirkung getrennt.

Serhan ist seit seiner Bambini-Zeit Teil unseres Vereins und hat über viele Jahre hinweg als Spieler und Trainer viel Engagement und Herzblut eingebracht. In seiner Zeit bei der Aktiven Mannschaft konnte er wertvolle Erfahrungen sammeln und ist stolz darauf, mit diesem Team gearbeitet und dessen Entwicklung begleitet zu haben.

In den vergangenen Wochen hat Serhan offen kommuniziert, dass ihm die nötige Motivation fehlt, um die Mannschaft weiterhin in der Intensität zu betreuen, die er selbst für richtig hält. Alles wurde sauber und ehrlich besprochen. Genau so, wie es im Sinne des Teams und des Vereins sein sollte. Gemeinsam wurde eine Lösung gefunden, die der Mannschaft jetzt neue Impulse und frischen Schwung ermöglicht.

Wir bedanken uns herzlich bei Serhan Öner für seinen Einsatz, seine Arbeit und seine langjährige Treue zum Verein. Er bleibt unserem Verein selbstverständlich weiterhin verbunden.

Danke für alles, Serhan!