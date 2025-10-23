Trainertrennung, Spielverlegungen und Futsal-Verbandsliga

Das teilt der Württembergische Fußballverband mit:

Die Futsal-Verbandsliga geht in die dritte Runde – jetzt anmelden!

Mit sieben Teams feierte unsere Futsal-Verbandsliga im vergangenen Jahr ihr Comeback. In einer Dreier- und einer Vierer-Gruppe duellierten sich die Futsal-Kicker um den Einzug in die Endrunde.

Dort erwischte der FC Biberach erneut den besten Lauf und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr im Final-Spiel souverän. Auch im kommenden Winter gibt es für euch die Möglichkeit, mit eurer Mannschaft in der Halle zu zaubern!

Spielmodus und -termine

Die Spieltermine werden in Absprache mit den Vereinen in der spielfreien Zeit zwischen Dezember/Januar bis Februar/März 2026 angesetzt. Der Spielmodus sowie die genaue Anzahl der Spieltage richtet sich nach der Anzahl der Anmeldungen und wird gemeinsam mit den Vereinen besprochen.

Wichtig: Der meldende Verein muss Mitglied beim Württembergischen Fußballverband sein.

Wer sich für die wfv-Futsal-Verbandsliga interessiert, kann sich bis 31. Oktober über dieses Online-Formular melden. Die Anmeldung ist zunächst unverbindlich.