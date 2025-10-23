Trainertrennung, Spielverlegungen und Futsal-Verbandsliga

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Trainerwechsel bei der SG Stetten-Kleingartach
Nach einer gemeinsamen Analyse der sportlichen Situation wurde Frank Belz im gegenseitigen Einvernehmen freigestellt, um sportlich neue Impulse zu setzen.
Frank war 2 ½ Jahre Trainer unserer SG und hat in dieser Zeit viel Engagement und Herzblut in die Mannschaft eingebracht.
Wir bedanken uns herzlich für seine Arbeit und wünschen ihm für die private und sportliche Zukunft alles Gute!
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielverlegung in der Kreisliga B2:
SG Oppenweiler II – SC Fornsbach, bisher: 29.10.2025, neu: 19.11.2025, 19:30 Uhr
Spielverlegung in der Kreisliga B6:
SGM TSV Eutendorf/FC Ottendorf – SGM Rosengarten II, bisher: 07.12.2025, neu: 06.12.2025, 14:00 Uhr.
+++
+++
Das teilt der Württembergische Fußballverband mit:
Die Futsal-Verbandsliga geht in die dritte Runde – jetzt anmelden!
Mit sieben Teams feierte unsere Futsal-Verbandsliga im vergangenen Jahr ihr Comeback. In einer Dreier- und einer Vierer-Gruppe duellierten sich die Futsal-Kicker um den Einzug in die Endrunde.
Dort erwischte der FC Biberach erneut den besten Lauf und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr im Final-Spiel souverän. Auch im kommenden Winter gibt es für euch die Möglichkeit, mit eurer Mannschaft in der Halle zu zaubern!Spielmodus und -termine
Die Spieltermine werden in Absprache mit den Vereinen in der spielfreien Zeit zwischen Dezember/Januar bis Februar/März 2026 angesetzt. Der Spielmodus sowie die genaue Anzahl der Spieltage richtet sich nach der Anzahl der Anmeldungen und wird gemeinsam mit den Vereinen besprochen.
Wichtig: Der meldende Verein muss Mitglied beim Württembergischen Fußballverband sein.
Wer sich für die wfv-Futsal-Verbandsliga interessiert, kann sich bis 31. Oktober über dieses Online-Formular melden. Die Anmeldung ist zunächst unverbindlich.
+++
+++