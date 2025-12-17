Trainertrennung in der Landesklasse, tolle Geste des Oberligisten

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der Birkenwerder BC und Cheftrainer Michael Lameli haben sich aus persönlichen Gründen einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach der Vorrunde zu beenden.

Michael Lameli war in den vergangenen eineinhalb Jahren als Trainer der 1. Männermannschaft tätig und hat in dieser Zeit maßgeblich zur Entwicklung des jungen Teams beigetragen.

Weitere Informationen zum weiteren Vorgehen wird der Verein in Kürze bekannt geben.

Zum Abschied richtete Michael Lameli folgende Worte an den Verein und die Mannschaft: „Ich danke für die Zusammenarbeit in den letzten eineinhalb Jahren und wünsche der jungen Mannschaft, dass sie ihren Weg weiter geht und die für den Klassenerhalt benötigten Punkte schnellstmöglich einfährt.“

Der Birkenwerder BC bedankt sich bei Michael Lameli für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft persönlich wie sportlich alles Gute.

VfB Krieschow

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Manchmal sagt eine Geste mehr als viele Worte. Andy Hebler hat mit dieser Aktion einem Fan gedacht, der viel zu früh verstorben ist – und gleichzeitig einem Kind eine große Freude gemacht. Markus Drechsler (*21.08.1981 in Forst) war ein großer Fußballfan und verfolgte auch die Spiele von Andy Hebler mit Begeisterung. Trotz schwerer Krankheit war er beim Hinspiel in Glauchau noch einmal selbst vor Ort um Andy zu sehen. Stellvertretend für Markus hat sein Neffe Lenz das Trikot entgegengenommen – ein besonderer Moment für alle Beteiligten. Ein Dank geht auch an Ronny Rother, Co-Trainer Empor Glauchau, der am vergangenen Sonntag zu Gast im Sportpark war und damit diesen Moment möglich gemacht hat. Das überreichte Trikot steht für Wertschätzung und dafür, was Fußball auch sein kann: Menschlichkeit und Zusammenhalt. Danke an Andy für diese besondere Geste Danke auch an Familie, Freunde und den FSV Motor Marienberg für die Rückmeldung.

