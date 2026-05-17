Trainerterz bei Eintracht Stadtallendorf – eine Spurensuche Teaser HL: +++ Wenn Platz drei nicht zu genügen scheint: Fußball-Hessenligist Eintracht Stadtallendorf trennt sich von Gino Parson und Marco Vollhardt. Was könnten die Gründe dafür sein? +++ von Redaktion · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die Tage von Chefcoach Gino Parson und auch dessen Assistenten Marco Vollhardt an der Seitenlinie von Eintracht Stadtallendorf sind gezählt. Trotz zuletzt guten Ergebnissen muss das Trainerduo des Fußball-Hessenligisten am Saisonende gehen. © IMAGO/Stefan Tschersich

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Stadtallendorf. Zuletzt hat Eintracht Stadtallendorf in der Fußball-Hessenliga 2:0 beim SC Waldgirmes gewonnen, davor 4:0 gegen Hanau, davor 2:0 beim FC Gießen, davor 3:2 gegen Walldorf, davor 1:1 bei der U21 von Darmstadt 98 gespielt. Und man könnte jetzt noch viel mit „davor“ weitermachen. Im Jahr 2026 wird nicht viel anderes dabei herauskommen. Resultat des Ganzen, ablesbar an der Tabelle: Eintracht Stadtallendorf rangiert momentan auf Position drei in Hessens höchster Amateurliga, 52 Punkte auf der Habenseite.