Trainerteams beim FV Herbolzheim verlängern – Optimismus für Rückrunde

Der FV Herbolzheim freut sich bekanntzugeben, dass die Verträge der Trainerteams für beide aktiven Mannschaften verlängert wurden. Für das Bezirksligateam bleibt das Duo Jan Brunner und Marco Weber verantwortlich. Die Reserve wird weiterhin von Janis Pflieger und Michi Mall betreut. Der Verein zeigt sich mit der geleisteten Arbeit sehr zufrieden und setzt bewusst auf Kontinuität.

Das Bezirksligateam befindet sich derzeit in einem kleinen Umbruch. Die sportliche Entwicklung und die gezeigte Spielstärke spiegeln sich bislang leider nicht im Tabellenstand wider. In der Vorrunde gingen zahlreiche Partien aufgrund fehlender Effektivität - sowohl im Offensiv- als auch Defensivbereich - verloren. Dennoch ist die sportliche Leitung überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität besitzt, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Stimmung im Team ist positiv, und alle Beteiligten blicken zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

Der erste kleine Schritt wurde am vergangenen Wochenende mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den FC Heitersheim gemacht. Auch die zweite Mannschaft blieb in der Vorrunde hinter den eigenen Erwartungen zurück. Ein wesentlicher Grund dafür war der häufig wechselnde Spieltagskader, der eine konstante Entwicklung erschwerte. Für die Rückrunde hat sich das Team vorgenommen, deutlich mehr Punkte einzufahren und die eigenen Ansprüche wieder

zu erfüllen.