Trainerteam wird vollständig

Der SVV verpflichtet einen neuen Torwarttrainer, Yannik Bültena geht wieder zwischen die Pfosten für den SVV.

Dennis Neuhaus wird wieder Torwarttrainer beim SV. Vorgebirge. Denis ist im Vorgebirge kein Unbekannter. Bereits vor einigen Jahren machte er die Torhüter des SVV fit. Als ehemaliger Torwart weiß er, worum es geht, und der SVV weiß was er an ihm hat. Die Vollblutfußballer um Frank Molderings,( Cheftrainer) Alexander Greis (Cotrainer) und Denis werden ein Team sein, dass mit unbedingtem Engagement an die Sache herangeht. Sie werden ein forderndes, interessantes Training anbieten, bei dem die Freude am Sport nicht zu kurz kommt.