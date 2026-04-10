Trainerteam von Hassia Bingen kündigt Abschied an

Spaßig ist anders: Auf der Hassia-Bank hinter Coach Christian Henel-El Khoury herrschten zumeist lange Gesichter. Die beiden Trainer werden nach Saisonende in Bingen aufhören. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Bingen. Der Traditionsklub Hassia Bingen befindet sich im freien Fall. Vor vier Jahren noch in der Oberliga aktiv und zuletzt von der Verbandsliga bis in die Bezirksliga abgestürzt, beträgt dort acht Spieltage vor Saisonschluss der Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz zwölf Punkte. Bis zu Platz 13, mit dem sich der Ligaerhalt möglicherweise über Umwege schaffen ließe, sind es auch schon neun Zähler.

Hassia-Sprecher und Co-Trainer Nicolai Spira (37) stand Rede und Antwort.