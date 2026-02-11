Trainerteam verstärkt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Olympia Kassel baut sein Trainerteam zur Saison 2026/27 aus: Nabil Sanori wechselt im Sommer an den Donarbrunnen und wird den „Kleeblättern“ künftig an der Seitenlinie zur Verfügung stehen. Der Verein teilte die Personalie über seine sozialen Kanäle mit und betonte, Sanori sei vom eingeschlagenen Weg überzeugt worden.

Chefcoach O. Ben Salem hob die langjährige Verbindung hervor: Beide kennen sich seit Jahren, haben bereits zusammengearbeitet – und sehen in Sanori „das fehlende Puzzleteil“ im Trainerstab. Sanori war zuletzt knapp drei Jahre beim VfL Kassel aktiv; Olympia Kassel verweist auf seine „motivierende und positive Art“ sowie auf sein Fachwissen.

Zum Team stoßen soll Sanori in Absprache mit Ben Salem im Juni. Bis dahin will er den Verein in Ruhe kennenlernen und gemeinsam mit dem Trainerteam an der Kaderplanung für den Sommer arbeiten.