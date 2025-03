Trainerteam verlässt TV Pflugfelden zum Saisonende

In einem gemeinsamen Statement erklärten die Trainer, dass die sportlichen Ziele und Visionen des Teams nicht mit denen des Vereins übereinstimmen. Diese Entscheidung wurde unabhängig von der Ligazugehörigkeit getroffen und spiegelt eine grundsätzliche Differenz in der strategischen Ausrichtung wider.

„Wir haben im letzten Jahr mit großem Engagement und Leidenschaft an der Entwicklung der Mannschaft gearbeitet und sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Dennoch haben wir nach intensiven Gesprächen festgestellt, dass unsere Vorstellungen von der sportlichen Zukunft nicht mit denen des Vereins übereinstimmen“, so Yildiz und Rodrigues.

Das Trainerteam wird die verbleibenden Spiele der Saison mit vollem Einsatz begleiten, um die bestmöglichen Ergebnisse für den Verein und die Mannschaft zu erzielen.

TV Pflugfelden

27. März 2025