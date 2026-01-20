Trainerteam verlängert und Führungsspieler wechselt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wir freuen uns bereits jetzt die Verlängerung unseres Trainertrios Uwe Grupp, Timo Webinger sowie Heiko Lutz bekannt geben zu dürfen. Unabhängig von der ohnehin aktuell grandiosen, sportlichen Leistung der Mannschaft war es den Verantwortlichen der KSG eine Herzensangelegenheit so früh wie möglich das Engagement der drei Erfolgstrainer über die laufende Saison hinaus zu verlängern! Wir freuen uns auf den weiteren, gemeinsamen Weg mit euch dreien

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

FV Wüstenrot

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Danke, Jan! Der FV Wüstenrot bedankt sich bei Jan Kafka für seinen Einsatz im Trikot unseres FVW. Jan war nicht nur auf dem Platz ein wahrer Leader, er war auch für die Jungen Spieler ein wahres Vorbild und Ansprechpartner. Jan zieht zusammen mit seiner Frau, die im Profihandball als Spielerin tätig ist ins Ausland. Daher muss der FVW einen schmerzlichen Verlust hinnehmen.

Wir sagen Danke Jan! Viel Erfolg bei Eurer neuen Aufgabe und vielleicht sieht man sich ja mal wieder

SKV Rutesheim II

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Herzlich Willkommen, Kaan! Ebenso zur Rückrunde dürfen wir die Rückkehr von Kaan Atik verkünden. Kaan war bereits in der Jugend für die SKV Rutesheim aktiv. Auch erste Einsätze bei den Aktiven ehe es ihn für die letzten Jahre zum KSV Renningen zog. Nun kehrt er zurück und wir dürfen nach einem vielversprechenden ersten Auftritt im Testspiel auf mehr sein. Unsere neue Nummer 24 wird uns im zentralen defensiven Bereich verstärken. Wir freuen uns sehr dich an Bord zu haben und willkommen Kaan!

