Trainerteam verlängert, Klassenerhalt im Fokus

Ab dem 26. Januar nimmt der TSV Holzhausen die Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele in Angriff. Ein zentrales Highlight wird das Trainingslager in Goch vom 29. Januar bis 1. Februar, nahe der niederländischen Grenze – eine wichtige Etappe, um Grundlagen zu legen und den Teamgeist zu schärfen. Die Pause zuvor wurde genutzt, um Kräfte zu sammeln und sich auf die entscheidende Saisonphase einzustellen.

Der Saisonverlauf liest sich wie ein kleiner Kraftakt: Nach sieben Niederlagen zum Auftakt kämpfte sich Holzhausen zurück und steht nun mit Tabellenplatz und Punkteausbeute deutlich besser da als erwartet. Vor allem die Phase im Oktober und November brachte wichtige Punkte gegen direkte Konkurrenten, die im Rückblick als Wendepunkt gelten. Die Defensive stabilisierte sich spürbar und im Offensivspiel verteilten sich die Torbeteiligungen auf mehrere Schultern, was die Mannschaft weniger ausrechenbar machte.

Trotz der positiven Entwicklung bleiben Schwachstellen – vor allem bei offensiven Standards fehlt es noch an Durchschlagskraft. In der Rückrunde geht es deshalb klar um das große Ziel: Klassenerhalt, der für den kleinen Verein einen enormen sportlichen Erfolg darstellen würde. Personell bleibt alles unverändert, was für Kontinuität sorgt. Und ein starkes Zeichen für die Zukunft: 95 Prozent des Kaders sowie das gesamte Trainerteam haben ligaunabhängig bereits für die neue Saison zugesagt.

Im Meisterrennen sieht Trainer Marcel Eichler einen Zweikampf zwischen Rengershausen und Sandershausen. Ab Platz 12 beginnt der Überlebenskampf – und Holzhausen möchte früh genug Abstand schaffen.