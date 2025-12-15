Trainerteam verlängert für die Saison 2026/27

Der SV Hansa Friesoythe hat die personellen Weichen für die Zukunft seiner zweiten Herrenmannschaft gestellt. Wie der Verein über seinen Instagram-Kanal mitteilte, bleibt das bisherige Trainerteam auch über die laufende Spielzeit hinaus im Amt. Sergej Mut, Torsten Oltmann und Valentin Richter werden die zweite Mannschaft des SV Hansa auch in der Saison 2026/27 betreuen.