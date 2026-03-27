Trainerteam verlängert – BW Borssum will Top‑5-Platz sichern

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BW Borssum setzt auf Beständigkeit: Für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems 1 wird die 1. Herrenmannschaft erneut von Cheftrainer Yasin Turan betreut. Unterstützt wird er weiterhin von Co-Trainer Michael Eden und Timo Goldenstein, die ihre Zusage ebenfalls gegeben haben.

„Wir sehen eine sehr positive Entwicklung in der Mannschaft und im gesamten Umfeld. Die Zusammenarbeit macht großen Spaß und wir wollen den eingeschlagenen Weg weiter erfolgreich gehen“, so Turan über die Zusammenarbeit mit seinem Team.

Aktuell befindet sich die Mannschaft auf Platz 7, doch der Blick nach oben ist klar: Das Ziel Top 5 bleibt fest im Fokus. Der Kader bleibt weitestgehend unverändert – alle Leistungsträger haben zugesagt – und mit gezielten Verstärkungen möchte BW Borssum in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen.