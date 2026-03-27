Trainerteam verlängert – BW Borssum will Top‑5-Platz sichern

BW Borssum setzt auf Beständigkeit: Für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems 1 wird die 1. Herrenmannschaft erneut von Cheftrainer Yasin Turan betreut. Unterstützt wird er weiterhin von Co-Trainer Michael Eden und Timo Goldenstein, die ihre Zusage ebenfalls gegeben haben.
„Wir sehen eine sehr positive Entwicklung in der Mannschaft und im gesamten Umfeld. Die Zusammenarbeit macht großen Spaß und wir wollen den eingeschlagenen Weg weiter erfolgreich gehen“, so Turan über die Zusammenarbeit mit seinem Team.
Aktuell befindet sich die Mannschaft auf Platz 7, doch der Blick nach oben ist klar: Das Ziel Top 5 bleibt fest im Fokus. Der Kader bleibt weitestgehend unverändert – alle Leistungsträger haben zugesagt – und mit gezielten Verstärkungen möchte BW Borssum in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen.
Neu an Bord ist Rene Carstens, der nach seinem Karriereende die Rolle des Torwarttrainers übernimmt. Außerdem bleibt Stefan Liebl dem Team erhalten und wird künftig verstärkt die organisatorischen Abläufe rund um die Mannschaft betreuen.
Der sportliche Leiter Dennis Andiek zeigt sich zufrieden: „Die Entwicklung der Mannschaft und die Zusammenarbeit im Trainerstab stimmen uns sehr positiv. Die Rückkehr ins EMS-Stadion wird dem Team in der kommenden Saison zusätzlichen Rückenwind geben.“
Mit dieser Kombination aus erfahrenem Trainerteam, Kontinuität im Kader und gezielten Verstärkungen legt BW Borssum die Grundlage, um auch in der kommenden Saison wieder ganz oben in der Tabelle mitzuspielen.