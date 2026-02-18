Trainerteam verlängert beim SV Presberg

Wird auch in der kommenden Saison für den SV Presberg am Ball sein: Spielertrainer Ali Naghsh. – Foto: Evi Meurer - Archiv

Nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga hat es der SV Presberg auch in der laufeden A-Liga-Runde nicht einfach, steht mit 14 Zählern derzeit auf dem drittletzten Platz. Ein erneuter Abstieg ist für den Hartplatz-Club zwar möglich, dennoch besteht in der Trainerfrage bereits Klarheit. Denn das Duo Michael Grahmann und Spielertrainer Ali Naghsh haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

"Die Zusammenarbeit mit Micha passt super. An der Seitenlinie sieht er Dinge, die ich im Spiel nicht sehe, das hilft allen sehr", sagt Ali Naghsh. Der sich im Rüdesheimer Höhenort, bei dem er schon zu Gruppenliga-Zeiten kickte, wohl fühlt. "Der Vorstand ist super, wir machen viele Aktivitäten als Mannschaft", sagt der 38-Jährige. Und wünscht sich für die kommende Runde "viele Derbys und schöne Schlachten am Hartplatz" - in welcher Liga, wird sich in der Rückrunde zeigen.

Damit der Klassenerhalt gelingt, hat sich der SVP mit drei Neuzugängen verstärkt. Ricardo-José Wilhelm kommt von Verbandsligist Rot-Weiß Hadamar, Tugay Fidan von Bosporus Eltville und Lukas Worf vom SV Johannisberg. Auch für Sommer feilt Naghsh bereits an Verstärkungen, will "zwei bis drei neue, junge Spieler aus dem Rheingau" auf den Presberger Hartplatz locken.