Trainerteam verlängert beim Landesliga-Spitzenteam und Zugang

Pünktlich zum Trainingsstart der Landesligatruppe, möchten wir Euch darüber informieren, dass wir mit unserem Trainerteam um Marcel Schuon und Kürsad Bodur über diese Spielzeit hinaus verlängern werden.

Wir setzten dabei konsequent auf die Kontinuität: Bereits vor Weihnachten wurden gemeinsam die Weichen für die weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Marcel gestellt. Nun steht fest, dass auch Co-Trainer Kürsad „Kirsche“ Bodur an Bord bleibt.

Damit bleibt das bewährte Trainerteam zusammen – ein aus unserer Sicht sehr wichtiges Fundament für die Planung und Entwicklung der kommenden Saison.

Für uns war diese Entscheidung folgerichtig. Die zwei leisten seit ihrer Tätigkeit beim VfL unheimlich gute, engagierte und vor allem zuverlässige Arbeit. Gemeinsam mit Krische bildet Marcel ein Trainerduo, das sportlich wie menschlich überzeugt und eine klare Handschrift erkennen lässt.

Die Zusammenarbeit ist von Vertrauen, ehrlichem Austausch und hoher Identifikation mit dem Verein geprägt. Beide leisten hervorragende Arbeit, weshalb wir diesen gemeinsamen Weg unbedingt fortsetzen wollten.

Mit der frühzeitigen Verlängerung des gesamten Trainerteams setzten wir ein deutliches Zeichen für Stabilität, Kontinuität und nachhaltige sportliche Entwicklung.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Marcel und Kirsche und blicken mit Vorfreude auf die kommenden Spielzeit.

+++

Spvgg Trossingen

SpVgg verpflichtet Oleksandr Balazh

Unsere erste Mannschaft kann sich rechtzeitig zur anstehenden Rückrunde in der Bezirksliga über einen weiteren Neuzugang freuen: Oleksandr Balazh (21) verstärkt ab sofort den Kader der SpVgg.

Der junge Ukrainer wurde in der A‑Jugend des FC 08 Villingen ausgebildet und absolvierte in der vergangenen Saison 15 Partien in der Oberliga für den FC 08 Villingen II.

Dank seiner Flexibilität ist er auf mehreren Positionen einsetzbar und übernimmt damit die Rolle von Dean Savic als Allrounder im Team.

Herzlich willkommen bei der SpVgg, Oleksandr, und viel Erfolg für die Rückrunde!

