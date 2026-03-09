Trainerteam verlängert beim Kreisliga-Spitzenteam und Zugang

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mitrovic bringt neben sportlicher Qualität auch viel Erfahrung mit und gilt als Spieler, der sich nicht nur auf dem Platz einbringt, sondern auch abseits des Spielfelds Verantwortung übernimmt. Genau solche Persönlichkeiten sollen künftig eine wichtige Rolle im Mannschaftsgefüge spielen.

Der SC Uhingen treibt die Kaderplanung für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A3 Neckar/Fils weiter voran. Mit Sascha Mitrovic hat der Verein einen erfahrenen Neuzugang verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt vom Nachbarverein Türk SV Ebersbach zum SC Uhingen.

Die Verantwortlichen freuen sich über die Verpflichtung und heißen den Neuzugang herzlich willkommen. Für seine Zeit im rot-blauen Trikot wünscht der Verein Sascha Mitrovic eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II

Bei der SGM VfB Lombach I/SV Wittendorf II setzt man in der Kreisliga B1 Nordschwarzwald weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Cheftrainer Noah Jochems und Co-Spielertrainer Jonas Müller haben ihre Verträge verlängert und werden das Team auch in der kommenden Saison betreuen.

Beide Trainer leisten mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und viel Leidenschaft wichtige Arbeit in der sportlichen Entwicklung der Mannschaft. Gemeinsam verfolgen sie klare Ziele und arbeiten kontinuierlich daran, das Team weiter voranzubringen.

Die Verlängerungen gelten im Verein als starkes Zeichen des Vertrauens in die gemeinsame Arbeit. Die Verantwortlichen freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit und blicken motiviert auf die kommende Spielzeit. Zusätzlich gaben beide Trainer in einem Interview Einblicke in ihre bisherigen Erfahrungen mit der Mannschaft sowie in die weiteren Entwicklungsschritte des Teams.

