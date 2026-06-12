Trainerteam verlängert

Trainer Nick Capellmann, flankiert von seinen Co-Trainern Stefan Hammers (links) und Tim Kräghan (rechts) – Foto: Linus Noah Krieger

Die Rhenania hat frühzeitig wichtige personelle Entscheidungen für die Zukunft der 1. Mannschaft getroffen: Das Trainerteam hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. Damit stellt die Rhenania wichtige Weichen für die kommenden Spielzeiten und setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie.

„Für uns war es wichtig, auf dieser Position früh Klarheit zu haben“, erklärt Lucas Prümm, sportlicher Leiter der 1. Mannschaft. Die Entscheidung ist in engem Austausch mit dem Vereinsvorstand getroffen worden und die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt von der bisherigen Arbeit: „Wir sind mit dem gesamten Trainerteam und seiner Arbeit sehr zufrieden und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg", so Co-Vorstand André Gudenoge.