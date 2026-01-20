Trainerteam verlängert

Nachdem sich die Herrenfussball-Abteilungsleitung und die sportlich Verantwortlichen des TSV 1863 Spangenberg kürzlich zu den Planungen für die laufende Rückrunde zusammengefunden hatten, wurde allen Beteiligten schnell klar, die bislang von großem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit langfristig fortzuführen.

Der Verein freut sich daher, die Vertragsverlängerungen für das Trainerteam um Felix Georgi (Cheftrainer) sowie Fabian Gross und Simon Rode (beide 2. Mannschaft) bekanntzugeben.

Mit dieser Entscheidung setzt der Verein seine Philosophie konsequent fort. Durch Kontinuität in der Führungsstruktur sollen wichtige Impulse für eine sportlich erfolgreiche Rückrunde gesetzt und gleichzeitig bereits jetzt solide Grundlagen für eine schrittweise Leistungssteigerung in der Saison 2026/2027 geschaffen werden, so der Sprecher der Abteilungsleitung.