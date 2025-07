❗️Trainerteam verlängert❗️

Bevor in genau einer Woche der offizielle Trainingsstart erfolgt, möchten wir euch nun den Kader für die kommende Saison vorstellen. Traditionell starten wir mit dem Trainerteam und freuen uns, mit dem Trainerduo Torsten Schlegel und Alexander Hofer in die neue Saison 2025/26 zu gehen. Ebenso können wir weiterhin auf die Dienste von Ümit Külüslü zählen, der als Torwarttrainer das Trainerteam komplettiert.

mit dem Monatswechsel ist die vergangene Saison endgültig beendet worden. Eine schwierige Spielzeit endete mit Platz 6. Wie blickst du mit etwas Abstand auf die vergangene Saison zurück und was nehmt ihr als Trainerteam mit in die neue Saison?

Ich bin froh, dass die Seuchensaison mit den vielen Verletzten vorbei ist. Es war die bisher schwierigste Saison, die wir als Trainer in unserer Trainerkarriere hatten. Von Beginn an hatten wir mit Verletzungen zu kämpfen, sodass wir von Anfang an nicht richtig in Tritt kamen. Dazu kam noch, dass wir nicht gerade von Spielglück gesegnet waren und somit eigentlich die ganze Zeit hinter unseren eigenen Erwartungen und Zielen hinterherhinkten. In der Winterpause hatten wir leider noch einige Abgänge von Stammspielern zu verzeichnen, die nicht adäquat ersetzt werden konnten. Mit dem reduzierten Kader und den vielen Schwächungen des Kaders durch Verletzungen können/müssen wir im Gesamten mit dem Abschneiden zufrieden sein und konnten die Saison noch mit einem versöhnlichen 6. Platz abschließen. Dies war allerdings nur mit der Unterstützung der U19-Spieler möglich, die ab Mitte der Rückrunde regelmäßig zum Einsatz kamen und tatkräftig beteiligt waren, um die nötigen Punkte noch einzufahren und nicht noch weiter in einen Negativstrudel zu gelangen.

In die neue Saison nehmen wir die Erkenntnis mit, dass wir eine absolut intakte und charakterlich einwandfreie Mannschaft haben, die sich in der schwersten Zeit voll engagiert und beispielhaft als Team zusammengehalten hat. Es wird auch wichtig sein, dies in die neue Saison zu transportieren. Vielen Dank an alle, die uns immer unterstützt und an die Mannschaft geglaubt haben.

Der Kader hat einen Umbruch vollzogen mit 9 Abgängen und 15 Neuzugängen, darunter sehr viele junge Talente, aber auch einige erfahrene Kräfte. Wie bewertest du denn Kader für die neue Saison und welches Hauptaugenmerk habt ihr in der Vorbereitung, die am 15.07 beginnt?

Ich denke, dass wir es nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch geschafft haben, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen. Wie du schon sagtest, sind viele junge Spieler im Kader, weil wir den Weg der Jugend konsequent weitergehen wollen und die jungen Spieler weiterentwickeln möchten. Doch allein nur mit jungen Spielern ist dies nicht möglich, da die Mannschaft auch ein Gerüst aus erfahrenen Spielern braucht, um als Mannschaft zu funktionieren. Ich glaube, dass wir eine gute Mischung gefunden haben, und wir werden gemeinsam ab dem 15.07. an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten.

Das Hauptaugenmerk in dieser Vorbereitung wird sein, dass wir schnell eine funktionierende Einheit bilden, da doch ein großer Umbruch im Kader zu verzeichnen ist. Ansonsten werden wir versuchen, mit den Komponenten Kraft, Ausdauer, Taktik unsere Spielphilosophie schnell zu implementieren und werden mit viel Spaß an die Sache herangehen.

Worauf können sich die Zuschauer der ADLER in der kommenden Saison freuen, wenn ab August der Ball in Pflichtspielen rollt?

Alle ADLER-Anhänger können sich darauf freuen, dass eine Mannschaft auf dem Platz stehen wird, die sich als Team präsentiert und jederzeit darum kämpfen wird, erfolgreich zu sein. Auch auf eine offensiv geprägte Spielweise können sich die Anhänger der ADLER freuen, mit der wir versuchen werden, den Funken im Stadion auf die Zuschauerränge überspringen zu lassen, sodass die Spiele für unsere Zuschauer zum wöchentlichen Highlight werden. Auf geht‘s Union!

Fotograf: Felixs Fotografie