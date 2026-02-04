Trainerteam und Staff verlängern beim SSV Steinach-Reichenbach

– Foto: Verein

Der SSV Steinach-Reichenbach hat die zum 30. Juni 2026 auslaufenden Verträge mit Trainer Emirhan Arslan und Co-Spielertrainer Daniel Glück vorzeitig verlängert. Das Trainerteam arbeitet in dieser Zusammensetzung seit Januar 2025 zusammen und verantwortete die Mannschaft in der Bezirksliga und seit dieser Saison in der Kreisliga A1 Rems-Murr-Hall.

Bereichsleiter Oliver Holm dazu: „Wir freuen uns sehr über die Zusagen unserer Trainer für die neue Saison. Die Strategie, jungen Spielern aus unseren Jugendmannschaften in die aktiven Teams einzubinden und weiterzuentwickeln gepaart mit punktuellen Verstärkungen von extern hat sich als sehr erfolgreiches Modell für unsere aktiven Mannschaften erwiesen. Die Zusammenarbeit der Verantwortlichen und Trainern im Jugend- und Aktivenbereich ist vorbildlich. Emirhan, Dani als ehemaliger Oberliga Spieler stehen für die Strategie unserer Fußballabteilung. Wir sind absolut überzeugt von Ihrer Arbeit und gehen mit Ihnen hochmotiviert in die Rückrunde und in die neue Saison.“