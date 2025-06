Trainerteam und Mannschaft bleiben dem FC Oberelsungen treu

Der FC 1949 Oberelsungen kann auch in der kommenden Saison der Kreisliga B und Kreisoberliga Hofgeismar/Wolfhagen auf Kontinuität setzen. Sowohl das gesamte Trainerteam als auch der komplette Kader haben ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.

„Das ist ein starkes Zeichen für die Geschlossenheit innerhalb des Vereins“, so ein Sprecher des FC Oberelsungen. In einer Zeit, in der viele Mannschaften mit Fluktuation zu kämpfen haben, sei man stolz, weiterhin auf ein eingespieltes Team bauen zu können.

Sportlich möchte der FCO an die Leistungen der vergangenen Spielzeit anknüpfen und sich weiterhin stabil in beiden Klassen behaupten. Die frühzeitige Planungssicherheit gibt dem Verein die Möglichkeit, konzentriert und zielgerichtet in die Vorbereitung zu gehen.