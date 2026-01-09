Trainerteam um Yannik Domagala bleibt beim FC Neuenburg

Der Verein setzt auf Kontinuität und Vertrauen. „Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Yannik zu verlängern“, erklärt Sportvorstand Patrick Dößerich. „Yannik überzeugt seit Jahren durch sein grosses Engagement und seine Leidenschaft für den Fußball. Wir sind stolz diesen gemeinsamen Weg weiterzugehen.»

Die Saison 26/27 wird dann bereits sein fünftes Jahr. Nach der letzten Runde, die lange Abstiegskampf bedeutete, gab es einen Umbruch vergangenen Sommer. Gerade die gezielte Förderung der jungen Spieler und deren Integration in den Aktivbereich, sind die Zukunftsausrichtung, die Verein und Trainer gemeinsam tragen. Yannik dazu: „Es war schnell entschieden, dass wir diesen Weg weitergehen wollen. Es macht unheimlich viel Spaß die Jungen zu trainieren, spielen zu sehen, auch wie sie sich weiterentwickeln. Neben dem tollen, familiären Umfeld im Verein, ist das der Hauptgrund, warum wir sportlich gerade etwas aufbauen. Wenn die Jungen und die Erfahreneren weiter so mitziehen, können wir uns alle auf die Zukunft freuen. Da bin ich gerne ein Teil davon.»

Aktuell ist der FCN fünfter mit Tuchfühlung zum Relegationsplatz. Auf ein tabellarisches Ziel für die Rückrunde will sich Yannik aber nicht festlegen. „Natürlich wollen wir oben dranbleiben. Das ändert aber nichts daran, dass wir vor allem eine saubere Rückserie spielen wollen, damit gerade die Jungen eine erste ruhige Saison mit viel Spielzeit haben.“

Neben Yannik wird auch Torwarttrainer Benni Imhof dabeibleiben. Mit dem Rest des Stabs der ERSTEN laufen derzeit noch die Gespräche. Nach den ebenfalls diese Woche bekannt gemachten Verlängerungen von Pat Schäfer und Pascal Faller als Trainerteam der ZWEITEN freut sich der FCN auf das Jahr 2026. Auch wenn gerade noch Winterpause