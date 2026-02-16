Trainerteam Schäffler/Philipp verlängert in Tremmersdorf

Robert Schäffler (rechts) und Holger Philipp stehen auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke in Tremmersdorf und Neustadt am Kulm. – Foto: Wolfgang Seitz

Der FC Tremmersdorf und die SpVgg Neustadt/Kulm gehen auch im der nächsten Saison Hand in Hand. Begleitet wird der gemeinsame Weg der Vereine, die auch in dieser Saison mit drei Seniorenmannschaften am Start sind, von den Trainern Robert Schäffler (42) und Holger Philipp. Sie verlängerten ihre Verträge zur Freude der Verantwortlichen und Spieler vor einigen Tagen vorzeitig per Handschlag um ein weiteres Jahr. Neu auf der Kommandobrücke der „Dritten“ wird ab Sommer dann Christoph Müller (29) sein, der Douglas Woodworth zu Beginn der nächsten Saison ablösen wird. Er wird dabei von Seiten des FCT und der SpVgg weitere personelle Unterstützung erhalten.

Robert Schäffler, der beim FCT bereits von 2015 bis 2018 sehr erfolgreiche Arbeit leistete, übernahm erst Anfang September das Amt von Björn Engelmann und führte die 1. Mannschaft des FCT in der Kreisliga Nord wieder zurück in die Erfolgsspur. Holger Philipp, der die A-Klassen-SG SpVgg Neustadt/Kulm I/FCT II nun im dritten Jahr trainiert, spielt mit seinen Jungs eine bärenstarke Saison und kämpft auch in diesem Jahr um den Aufstieg in die Kreisklasse. Aktuell belegt die „Zweite“ einen hervorragenden 2. Tabellenplatz. Douglas Woodworth führte das Team der SG Tremmersdorf III/SpVgg Neustadt II nach einer sportlich sehr herausfordernden ersten Saison 2024/25 die Mannschaft in das obere Tabellendrittel – eine Entwicklung, die im vergangenen Jahr nicht für möglich gehalten wurde. Da er in der nächsten Saison nur noch als Spieler der „Dritten“ und der AH zur Verfügung steht, wird „Goalie“ Christoph Müller sein Amt übernehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass Robert und Holger ihre Verträge verlängert haben und Chris Müller dann die Dritte coachen wird. Der sportliche Erfolg und die tolle Stimmung in allen drei Teams zeigt uns, dass auf und neben dem Platz hervorragende Arbeit geleistet wird und unsere Spieler und Teams sich mit ihnen weiterentwickeln können. Die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Schäffler und Philipp ist für unsere Vereine die logische Konsequenz des sportlichen Erfolgs, des gewaltigen Engagements und der gegenseitigen Wertschätzung“, so die beiden Sportlichen Leiter Florian Schnödt (FCT) und Florian Dötsch (SpVgg) in einer Mitteilung an FuPa.