Trainerteam macht weiter: Hessel und Auclair bleiben beim SV Dalum von Kabine & Kultur · Heute, 19:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Dalum

Beim SV Dalum herrscht Kontinuität auf der Trainerbank: Cheftrainer Thomas Hessel und Co-Trainer Mathias Auclair werden die 1. Herren auch in der Saison 2026/27 betreuen.

Wie der Verein bekanntgab, haben beide ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Das Trainerduo habe mit seiner Leidenschaft, seinem Engagement und seiner Arbeit maßgeblich zur positiven Entwicklung der Mannschaft beigetragen. Gemeinsam soll der eingeschlagene Weg nun auch in der neuen Saison fortgesetzt werden. Der SV Dalum setzt damit weiterhin auf Beständigkeit an der Seitenlinie und blickt mit dem bewährten Trainerteam auf die Saison 2026/27.

SV Dalum holt Rückkehrer - Raspo Lathen präsentiert zwei Neuzugänge

Der SV Dalum und der SV Raspo Lathen treiben ihre Kaderplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Während die Dalumer mit Levin Schneider einen bekannten Spieler zurückholen, verstärkt sich Raspo Lathen mit Angreifer Simon Vooren und Francis Framos.

– Foto: SV Dalum

Rückkehr nach Dalum Der SV Dalum begrüßt mit Levin Schneider einen Rückkehrer für die kommende Saison. Der vielseitig einsetzbare Spieler wechselt vom SV Olympia Laxten zurück an den Dalumer Sportplatz. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Schneider 14 Einsätze in der Bezirksliga für Olympia Laxten. Die Verantwortlichen sehen in ihm eine Verstärkung für mehrere Positionen. Vor allem seine Flexibilität und sein Spielverständnis sollen der Mannschaft zusätzliche Optionen geben. Mit der Rückkehr Schneiders gewinnt der SV Dalum einen Spieler zurück, der den Verein bereits kennt und künftig wieder das schwarz-gelbe Trikot tragen wird.

– Foto: SV Raspo Lathen

Raspo Lathen verstärkt Offensive und Kader Auch der SV Raspo Lathen startet mit personellen Neuigkeiten in die Vorbereitung. Mit Simon Vooren wechselt ein 1,90 Meter großer Angreifer vom FC Bockholte an die Meppener Straße. In der vergangenen Saison erzielte er sieben Tore in 16 Spielen. Zudem sammelte Vooren in seiner Laufbahn Stationen beim Sparta Werlte, Blau-Weiß Papenburg und dem SV Meppen. Der zweite Neuzugang ist Francis Framos. Nachdem er im vergangenen Jahr aus Kongo nach Lathen gekommen war, überzeugte er bereits in den Trainingseinheiten mit seiner fußballerischen Qualität. Nun gehört Framos auch offiziell zum Kader und wird künftig für Raspo Lathen in Grün und Weiß auflaufen.