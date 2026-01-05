Trainerteam macht weiter

Carsten Junge und Adolf Ebeling bleiben über den kommenden Sommer hinaus das Trainerteam des SV Agathenburg/Dollern. Das gaben sie am Montagabend bekannt. "In Agathenburg entsteht etwas. Unsere noch immer sehr junge Mannschaft entwickelt sich gut und bleibt so über den Sommer hinaus zusammen. Dazu kommt der Neubau der Sporthalle. Alle sind sehr motiviert. Daher machen Carsten und ich auch weiter", sagt Adolf Ebeling. Beide hatten auch nach dem Kreisligaabstieg im Sommer weitergemacht und führten das junge Team gleich wieder in die Spitzengruppe der 1. Kreisklasse. Bei sechs Punkten Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsrang bei noch einer Partie im Rückstand ist die Ausgangslage für den sofortigen Wiederaufstieg mehr als gut. Carsten Junge ist seit Februar 2025, Adolf Ebeling seit Sommer 2022 im Amt.