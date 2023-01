Trainerteam Lang und Häupl verlängert in Erbendorf Mit dem erfolgreich arbeitenden Duo will man im Steinwald den eingeschlagenen Weg auch in der kommenden Saison fortsetzen.

Als es bei der Steinwaldelf im September 2021 sportlich mehr als unbefriedigend lief, war Roland Lang – der schon bis 2017 mehrere Jahre in Erbendorf die sportlichen Geschicke geleitet hatte – als „Feuerwehrmann“ kurzfristig eingesprungen und führte den TSV in der Abschlusstabelle noch auf Rang 9. Das Engagement war ursprünglich nur bis zum Saisonende ausgelegt. Nachdem es ihm aber beim TSV wieder mächtig Spaß machte, verlängerte er und nun sprach angesichts des äußerst positiven Verlaufs der aktuellen Saison in der Kreisliga seitens der Vorstandschaft nichts dagegen, auch in der nächsten Saison auf die erfolgreiche Arbeit des A-Lizenz-Inhabers in Erbendorf zu bauen. So schaffte es Lang in kurzer Zeit, mehrere junge Talente zu Stammspielern zu entwickeln und auch den restlichen Kader so zu formen, dass dieser unter ihm zu alter Stärke zurückfand. Somit steht man zur Winterpause völlig unerwartet auf dem 2. Tabellenplatz.



Dass Roland Lang, der kurzzeitig überlegt hatte, sich zum Ende der laufenden Spielzeit aufs „Traineraltenteil“ zu setzen und sich nur noch seinem zweiten Hobby – der Pferdezucht – zu widmen, nun doch noch weiter an der Außenlinie stehen wird, hat natürlich Gründe: „Meine Mannschaft hat in den letzten 14 Monaten eine sehr gute Entwicklung erfahren, das liegt nicht zuletzt an der stets guten Trainingsbeteiligung. Dann kommen zu den vielen jungen Spielern, die wir schon in unseren Reihen haben, noch weitere hoffnungsvolle Talente im nächsten Jahr hinzu, was natürlich sehr positive Perspektiven eröffnet. Schließlich, so denke ich, habe ich einen sehr guten Draht zur Vorstandschaft und so hoffe ich, auch zu meinen Spielern“, sagt der 53-jährige Berufssoldat mit einem Augenzwinkern.



Komplettiert wurden die Planungen durch die Zusage des Coaches der zweiten Mannschaft, Andreas Häupl (26), der in seinem ersten Jahr an der Außenlinie ebenfalls sehr erfolgreich mit seinem Team („einer intakten Reserve, die auch viel trainiert“ – O-Ton Roland Lang) arbeitet und aktuell in der A-Klasse einen gesicherten Mittelfeldplatz vorweisen kann. "Mich macht es ein wenig stolz, dass mir mein Heimatverein so viel Vertrauen schenkt, dass ich mich als junger Trainer einbringen kann. Es macht furchtbar viel Spaß, zudem profitiere ich davon, einen erfahrenen Coach an der Seite zu haben, zudem ich aufschauen und von dem ich noch viel lernen kann", so Häupl.



Dass nun das Trainerduo sehr gut miteinander harmoniert und es schafft, dass der 35-köpfige Kader sich als ein Team sieht und die Durchlässigkeit zwischen erster und zweiter Mannschaft jederzeit gegeben ist, ist ein weiteres Positivum, dass dazu führt, beim TSV den kommenden Aufgaben recht optimistisch entgegensehen zu können.