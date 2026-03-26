Trainerteam kündigt gemeinsamen Abschied zum Saisonende an von Marc Albers · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

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Nach zwei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit wird sich das Trainerteam um Cheftrainer Norman Scheepker, Co-Trainer Johann Herdt und Torwart-Trainer Joshua Geißler sowie Liga-Manager Matthias Schlue zum Saisonende vom Verein verabschieden. Nachdem Norman Scheepker seine Trainerkollegen darüber informierte, dass er sein Amt niederlegen wird, entschieden sich auch Johann Herdt und Joshua Geißler, diesen Schritt gemeinsam zu gehen.

In der vergangenen Saison konnte mit dem 4. Platz in der Kreisliga ein Vereinsrekord aufgestellt werden. In der aktuellen Spielzeit bewegt sich die Mannschaft hingegen eher im unteren Mittelfeld – eine Entwicklung, die trotz einer konstant hohen Trainingsbeteiligung auch das Trainerteam nachdenklich stimmt. Während das Trainertrio zur kommenden Saison zunächst ohne neue Aufgabe ist, steht Herrenobmann Michael Warnecke nun vor der Herausforderung, eine geeignete Nachfolge zu finden.