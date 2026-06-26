Trainerteam komplettiert

– Foto: TSV Altenlotheim

Nach der Vertragsverlängerung von Spielertrainer Robin Wissemann und den angekündigten Abschieden der langjährigen Co-Trainer Jörg Zarges und Sven „Buje“ Klinge hat der TSV Altenlotheim die offene Position im Trainerteam der ersten Mannschaft neu besetzt. Wie der Gruppenligist in seinen sozialen Medien mitteilte, wird Tim Backhaus künftig gemeinsam mit Wissemann an der Seitenlinie stehen.

Für den TSV ist die Personalie nicht nur sportlich, sondern auch identifikatorisch von Bedeutung. Backhaus gilt als ehrgeiziger Coach und ist im Verein bestens bekannt: Der Altenlotheimer verbrachte seine gesamte Seniorenzeit beim TSV und kennt damit Mannschaft, Umfeld und Strukturen aus nächster Nähe.

Mit seiner Zusage schließt Altenlotheim die Lücke, die durch die Rückzüge von Zarges und Klinge entstanden war. Beide hatten den Verein sechs Jahre lang als Co-Trainer begleitet und bleiben dem TSV in anderer Form verbunden. Nun soll Backhaus zusammen mit Wissemann, der dem Verein auch in der Saison 2026/27 erhalten bleibt, die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft weiter vorantreiben.