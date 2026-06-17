Trainerteam komplett: VfL holt Polenz und Schmik Tobias Strobl kann in der neuen Zweitliga-Saison auf zwei neue Assistenten bauen. von red · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser

Der VfL Wolfsburg hat die Zusammensetzung seines Trainerteams für die Saison 2026/2027 abgeschlossen. Cheftrainer Tobias Strobl erhält mit Jerome Polenz und Sergej Schmik zwei neue Co-Trainer an seiner Seite. Gleichzeitig setzt der Verein auf Kontinuität in wichtigen Bereichen und definiert die Aufgaben innerhalb der sportlichen Struktur neu.

Jerome Polenz wechselt vom 1. FC Nürnberg nach Wolfsburg. Der 39-Jährige sammelte während seiner aktiven Laufbahn Erfahrungen in Deutschland, Australien und Norwegen und war unter anderem für Werder Bremen, Alemannia Aachen und Union Berlin aktiv. Zuletzt arbeitete er als Co-Trainer bei den Franken. Mit Sergej Schmik stößt zudem ein enger Vertrauter von Tobias Strobl zum VfL. Der 36-Jährige war seit 2020 beim SC Verl als Assistenztrainer tätig und folgt dem neuen Wolfsburger Chefcoach nun nach Niedersachsen. Der ehemalige Zweitliga-Profi soll seine Erfahrung und seine Kenntnisse der Arbeitsweise Strobls in das neue Trainerteam einbringen.

Ural bleibt, Geideck verabschiedet sich Während Frank Geideck den Verein verlässt, bleibt Murat Ural weiterhin Teil des Trainerstabs. Auch Torwarttrainer Pascal Formann setzt seine Arbeit bei den Grün-Weißen fort und sorgt damit für personelle Kontinuität auf einer wichtigen Position. Neue Aufgaben für Klamt und Stam Nicht mehr direkt im Trainerteam der Profis tätig sind künftig Julian Klamt und Koen Stam. Beide bleiben dem VfL jedoch erhalten und übernehmen eine zentrale Rolle im sportlichen Gesamtkonzept des Vereins.