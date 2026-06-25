Trainerteam komplett: SV Babelsberg 03 mit Hannes Lau und Daniel Frahn

Die personellen Strukturen für die anstehende Spielzeit des SV Babelsberg 03 an der Seitenlinie sind erfolgreich fixiert worden. Der Verein geht mit Michael Braune als Cheftrainer in die neue Saison der Regionalliga Nordost. Der neue starke Mann erhält bei seiner Aufgabe tatkräftige Unterstützung von zwei bekannten Gesichtern am Babelsberger Park: Hannes Lau und Daniel Frahn werden Michael Braune fortan als Co-Trainer unterstützen und ihre Erfahrung in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft einbringen.

Neben den Co-Trainern vermeldet der Klub zwei weitere personelle Ergänzungen für den Trainerstab, um das Team optimal zu ergänzen. Neu dabei ist Torwarttrainer Tristan Koch, der eine interne Beförderung erfährt und aus dem eigenen Nachwuchs des Vereins aufrückt. Zudem wird das Funktionsteam durch Athletiktrainer Tobias Müller komplettiert, der ab sofort die Verantwortung für die körperliche Fitness der Spieler in den kommenden Wochen übernimmt.

Der Trainingsauftakt liegt bereits eine Woche zurück

Die intensive Phase auf dem grünen Rasen hat für die Babelsberger bereits begonnen, und die Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit ist groß. Der Trainingsauftakt der Equipe liegt genau eine Woche zurück und erfolgte am Donnerstag, 18.06. Seit diesem Tag bittet das neu zusammengestellte Trainerteam die Spieler zu den Einheiten, um die konditionellen und taktischen Grundlagen für die anstehenden Aufgaben in der Liga zu legen.

Erster Härtetest im brandenburgischen Beelitz

Die erste Möglichkeit zur sportlichen Standortbestimmung unter Wettkampfbedingungen steht bereits unmittelbar bevor. Am kommenden Samstag, dem 27.06., bestreitet der SV Babelsberg 03 sein erstes Testspiel der laufenden Vorbereitung. Um 12:30 Uhr treffen die Filmstädter auf den 1. FC Magdeburg II, der ebenfalls in der Regionalliga Nordost beheimatet ist. Ausgetragen wird diese Begegnung in Beelitz, wo die Zuschauer erstmals die Gelegenheit haben, die Mannschaft mit vielen neuen Gesichtern live zu erleben.