Trainerteam komplett: Michael Juhnke wechselt zum MSV Zossen 07

– Foto: Verein

Der MSV Zossen 07 stellt die Weichen für die Rückrunde in der Landesklasse Ost. Nachdem Tim Hahn am 1. Januar das Traineramt beim abstiegsbedrohten Verein übernommen hat, ist das Trainerteam für die Mission Klassenerhalt nun vollständig aufgestellt.

Mit Michael Juhnke rückt ein ligaweit bekanntes Gesicht in den Stab des MSV. Juhnke war bis zum Jahreswechsel als Cheftrainer beim Ligakonkurrenten Blau-Weiß Dahlewitz tätig, trat dort jedoch von seinem Amt zurück. Nun übernimmt er die Rolle des Co-Trainers an der Seite von Hahn. Damit verfügt das Zossener Gespann über detaillierte Kenntnisse der Liga, da Juhnke die Konkurrenz bereits in der Hinrunde als Verantwortlicher analysieren konnte.

Die Zusammenarbeit zwischen Hahn und Juhnke basiert auf einer langjährigen Verbindung: Juhnke war vor Jahren der D-Jugend-Trainer von Tim Hahn bei Blau-Weiß 90. Nachdem Hahn zuletzt ein halbes Jahr Erfahrungen im Trainerteam des Berlin-Ligisten SFC Stern 1900 gesammelt hat, führt der Weg die beiden nun in Zossen wieder zusammen.

Fokusverschiebung bei Markus Schulze

Im Zuge dieser Neuausrichtung tritt Markus Schulze als Co-Trainer der ersten Mannschaft kürzer. Schulze, der zuvor selbst als Cheftrainer und zuletzt als Assistent tätig war, bleibt dem MSV in seinen weiteren Funktionen voll erhalten. Er wird die freiwerdenden Kapazitäten nutzen, um sich künftig intensiver seinen bestehenden Aufgaben im Vereinsvorstand sowie der Leitung seiner D-Jugend-Mannschaft zu widmen.

Ziel: Klassenerhalt

Das Ziel für das neu formierte Trainerduo ist klar definiert: Der Verbleib in der Landesklasse. Der MSV Zossen 07 belegt nach einer schwierigen Hinrunde einen Platz im Tabellenkeller. Durch die personelle Neuordnung an der Seitenlinie und die Konzentration erfahrener Kräfte auf die strategische Vereinsarbeit soll die nötige Stabilität für die Rückrunde gewährleistet werden.