Trainerteam in Heiligenrode komplett Ivan Montero-Rodriguez wird Co-Trainer von Thomas Kunze von Matthias Schmelz · Heute, 09:42 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte KOL Kassel Heiligenrode

Der TSV Heiligenrode komplettiert sein Trainerteam für die kommende Saison: Wie bereits angekündigt, wird Thomas Kunze ab dem 1. Juli dieses Jahres das Amt des Cheftrainers übernehmen. Unterstützt wird er dabei künftig von Ivan Montero-Rodriguez, der als Co-Trainer an seine Seite rückt.

Der 38-Jährige sammelt damit erstmals Erfahrungen im Trainerbereich. Aktuell ist Montero-Rodriguez noch als Spieler beim Kreisoberligisten TSV Immenhausen im Kreis Hofgeismar-Wolfhagen aktiv. Kunze und Montero-Rodriguez verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Beide standen bereits beim VfL Kassel sowie beim TSV Heiligenrode zusammen auf dem Platz. Für die Heiligenröder war Montero-Rodriguez zwischen 2015 und 2019 aktiv.