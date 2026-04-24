Trainerteam in Heiligenrode komplett

Der TSV Heiligenrode komplettiert sein Trainerteam für die kommende Saison: Wie bereits angekündigt, wird Thomas Kunze ab dem 1. Juli dieses Jahres das Amt des Cheftrainers übernehmen. Unterstützt wird er dabei künftig von Ivan Montero-Rodriguez, der als Co-Trainer an seine Seite rückt.
Der 38-Jährige sammelt damit erstmals Erfahrungen im Trainerbereich. Aktuell ist Montero-Rodriguez noch als Spieler beim Kreisoberligisten TSV Immenhausen im Kreis Hofgeismar-Wolfhagen aktiv.
Kunze und Montero-Rodriguez verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Beide standen bereits beim VfL Kassel sowie beim TSV Heiligenrode zusammen auf dem Platz. Für die Heiligenröder war Montero-Rodriguez zwischen 2015 und 2019 aktiv.
Der Rückkehrer selbst äußert sich wie folgt: „Ich freue mich über die Rückkehr nach Heiligenrode sowie über die Chance und das Vertrauen seitens Thomas und des TSV. Das tolle Umfeld, das mich erwartet, ist mir noch gut in Erinnerung, und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.“
Auch beim TSV zeigt man sich erfreut über die personelle Verstärkung und die erneute Zusammenarbeit. Mit der Rückkehr eines alten Bekannten und der neuen Konstellation auf der Trainerbank blickt der TSV Heiligenrode nun ligaunabhängig voller Vorfreude und Zuversicht auf die kommende Spielzeit.