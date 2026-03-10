Trainerteam gefunden

Beim SC Edermünde herrscht nun auch bei der zweiten Mannschaft Planungssicherheit für die kommende Saison: Tobias Krug bleibt an der Seitenlinie und wird künftig gemeinsam mit Mike Reinemann Verantwortung übernehmen. Eine klassische Aufteilung in Chef- und Co-Trainer soll es dabei nicht geben, vielmehr will das Duo die Reserve gleichberechtigt führen.

Krug hatte das Team um Kapitän Nico Reinhardt bereits zum Ende der Hinrunde von Viktor Hertner übernommen, nachdem er zuvor als dessen Co-Trainer fungiert hatte. Nach Vereinsangaben lief vor allem die Abstimmung mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft seit seinem Einstieg reibungslos. Reinemann wiederum soll trotz seiner laufenden Reha nach einer schweren Verletzung vor allem seine taktische Erfahrung einbringen, die er bei früheren Stationen in Kirchberg, beim FCE und in Gudensberg gesammelt hat.

Die Verantwortlichen sehen in der neuen Konstellation eine passende Lösung für die Reserve und setzen auf Kontinuität im Unterbau. Beim Sportclub ist die Hoffnung groß, das neue Trainerduo in der kommenden Saison gemeinsam an der Seitenlinie zu sehen.