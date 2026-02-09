Trainerteam für die Rückrunde neu aufgestellt – Ivo Peiker übernimmt

Mit Ivo Peiker konnte der Verein eine Lösung finden, die intern von Beginn an als Wunschkandidat galt. Der langjährige Trainer der Alten Herren stand früh auf der Liste und überzeugte nach intensiven Gesprächen schließlich alle Verantwortlichen. Für den Verein ist seine Verpflichtung eine echte 1A-Lösung.
Peiker bringt nicht nur reichlich Erfahrung von der Seitenlinie mit, sondern auch aus seiner aktiven Zeit auf dem Platz. Viele Jahre war er in der Landes- und Rheinlandliga aktiv und kennt damit sowohl die sportlichen Anforderungen als auch die Dynamik innerhalb einer Mannschaft. Neben seiner fußballerischen Expertise wird vor allem seine ruhige und sachliche Art als großer Gewinn für das Team gesehen.
Unterstützt wird der neue Cheftrainer von Anas Elaisaouaali, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. Anas steht weiterhin selbst auf dem Platz und kann mit seiner Erfahrung aus Landesliga, Bezirksliga und A-Klasse besonders die jüngeren Spieler anleiten und mitziehen. Gleichzeitig wird er als Bindeglied zwischen Trainerbank und Mannschaft fungieren und damit eine wichtige Rolle im neuen Trainergefüge einnehmen.
Komplettiert wird das Team durch Flo Seher als Co-Co-Trainer sowie Oli Oplustil, der weiterhin für das Torwarttraining verantwortlich ist. Damit geht der Verein mit einer breit aufgestellten und erfahrenen Trainerkonstellation in die Rückrunde.
Sportlicher Leiter Andreas Dellert zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung:
„Die Verpflichtung von Ivo war kein Schnellschuss, sondern eine sehr bewusste Wahl. Ich habe ihn schon lange im Kopf gehabt. Unsere Gespräche waren von Anfang an offen und positiv, und man hat sofort gemerkt, dass die Chemie stimmt. Ich habe mir bereits mehrere Trainingseinheiten angeschaut – da steckt Struktur und Qualität drin. Jetzt wollen wir gemeinsam schauen, wie sich alles entwickelt. Wenn es weiterhin so gut läuft, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch über den Sommer hinaus in dieser Konstellation zusammenarbeiten.“
Auch Ivo Peiker selbst blickt motiviert auf seine neue Aufgabe:
„Für mich war schnell klar, dass ich dem Verein etwas zurückgeben möchte. Ich habe hier viele Jahre erlebt und freue mich, jetzt Verantwortung übernehmen zu dürfen. Mir ist wichtig, dass wir sportlich erfolgreich sind, aber genauso, dass der Spaß und der Teamgeist wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Wenn wir als Einheit auftreten und mit Freude arbeiten, kommen die Ergebnisse von allein.“
Mit frischem Schwung, klaren Rollen und viel Erfahrung startet das neu formierte Trainerteam nun in die Rückrunde – mit dem Ziel, sportlich erfolgreich zu sein und gleichzeitig den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter zu stärken.