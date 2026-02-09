Trainerteam für die Rückrunde neu aufgestellt – Ivo Peiker übernimmt von Andreas Dellert · Heute, 15:53 Uhr · 0 Leser

Mit Ivo Peiker konnte der Verein eine Lösung finden, die intern von Beginn an als Wunschkandidat galt. Der langjährige Trainer der Alten Herren stand früh auf der Liste und überzeugte nach intensiven Gesprächen schließlich alle Verantwortlichen. Für den Verein ist seine Verpflichtung eine echte 1A-Lösung. Peiker bringt nicht nur reichlich Erfahrung von der Seitenlinie mit, sondern auch aus seiner aktiven Zeit auf dem Platz. Viele Jahre war er in der Landes- und Rheinlandliga aktiv und kennt damit sowohl die sportlichen Anforderungen als auch die Dynamik innerhalb einer Mannschaft. Neben seiner fußballerischen Expertise wird vor allem seine ruhige und sachliche Art als großer Gewinn für das Team gesehen.

Unterstützt wird der neue Cheftrainer von Anas Elaisaouaali, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. Anas steht weiterhin selbst auf dem Platz und kann mit seiner Erfahrung aus Landesliga, Bezirksliga und A-Klasse besonders die jüngeren Spieler anleiten und mitziehen. Gleichzeitig wird er als Bindeglied zwischen Trainerbank und Mannschaft fungieren und damit eine wichtige Rolle im neuen Trainergefüge einnehmen. Komplettiert wird das Team durch Flo Seher als Co-Co-Trainer sowie Oli Oplustil, der weiterhin für das Torwarttraining verantwortlich ist. Damit geht der Verein mit einer breit aufgestellten und erfahrenen Trainerkonstellation in die Rückrunde.