Trainerteam für die neue Saison steht

– Foto: Andrea Arrich

Bei der SG Altmorschen/Binsförth sind die personellen Planungen auf der Trainerbank voraussichtlich abgeschlossen. Nachdem der Verein Anfang Januar Hüseyin Gökbel als Nachfolger von Cheftrainer Markus Warmbier vorgestellt hatte, stehen nun auch der Co-Trainer der ersten Mannschaft und der Verantwortliche für die Reserve fest.

Tobias Berger wechselt von der SG Fuldalöwen/Beisetal zur Spielgemeinschaft und wird Gökbel künftig als Co-Trainer unterstützen. Eine Doppelrolle übernimmt Julian Flügel. Er wird Trainer der zweiten Mannschaft und zugleich zum Co-Trainer der ersten Mannschaft. Dadurch soll die Zusammenarbeit zwischen beiden Teams enger verzahnt und der Übergang von Spielern in den Kader der Ersten erleichtert werden.

Mit Gökbel, Berger und Flügel hat die SG ihre sportliche Führung für die kommende Spielzeit damit frühzeitig aufgestellt. Der Blick richtet sich nun auf die Vorbereitung und die weitere Zusammenstellung der Mannschaften.