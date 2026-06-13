Trainerteam für den Neustart gefunden

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Die SG Aulatal hat nach turbulenten Wochen die nächste Weiche für ihren Neustart gestellt. Wie die Osthessen-Zeitung berichtet, wird Horst Brandner zur Saison 2026/27 die sportliche Verantwortung beim künftigen A-Ligisten übernehmen. Unterstützt wird der frühere Aulatal-Trainer von Georg Muratidi, der als Co-Trainer zum neuen Team stößt.

Damit nimmt der Neuaufbau der Spielgemeinschaft konkretere Formen an. Nach dem angekündigten Abschied von Martin Friedrich, dem späteren Rückzug aus der Gruppenliga Fulda und der geplatzten Verpflichtung von Enis Adrovic war die sportliche Zukunft zuletzt von vielen offenen Fragen geprägt. Nun setzt der Verein auf zwei Personalien, die mit der SG vertraut sind und den Umbruch von innen heraus begleiten sollen.

Brandner und Muratidi sollen gemeinsam mit dem verbliebenen Kader, mehreren Neuzugängen sowie Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine neue Mannschaft formen. Nach den zahlreichen Abgängen der vergangenen Monate rückt damit weniger der schnelle sportliche Erfolg in den Vordergrund als vielmehr der Aufbau einer tragfähigen Basis.