Trainerteam Frauen

– Foto: TuS Eintracht

Zur kommenden Saison bekommt Frauentrainer Thorsten bei den Frauen tatkräftige Unterstützung: Mit Max und Miles stoßen zwei erfahrene Trainer zum Team, die nach einer einjährigen Pause wieder an die Seitenlinie zurückkehren.

Beide waren zuvor in Gadderbaum sehr erfolgreich tätig und bringen viel Erfahrung, Fachwissen und neue Impulse mit. Gemeinsam mit Thorsten wollen Max und Miles die positive Entwicklung der Frauenmannschaft weiter vorantreiben und die kommende Saison erfolgreich gestalten.

Im Verein ist die Freude über die Verstärkung groß. Spielerinnen, Trainerteam und Verantwortliche blicken motiviert auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass das neue Trainertrio bestens aufgestellt ist.