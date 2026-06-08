Trainerteam erweitert

Damit verbreitert der Gruppenligist seine sportliche Basis an der Seitenlinie und setzt ein weiteres Zeichen dafür, dass die Planungen für die neue Spielzeit in Lohfelden auf mehreren Ebenen vorangetrieben werden. Osmanoglu soll sich nach Vereinsangaben „um die Belange der Mannschaft kümmern“ und das Trainerteam zusätzlich verstärken.

Die Personalie fügt sich in den Kurs ein, den der FSC seit Wochen erkennen lässt. Nachdem zuletzt mit Karademir ein Spieler gehalten wurde, der seit seinem Winterwechsel schnell zu einer festen Größe geworden war, richtet sich der Blick nun auf die organisatorische und sportliche Arbeit rund um die Mannschaft. Die Erweiterung des Trainerstabs deutet darauf hin, dass Lohfelden nicht nur den Kader stabil halten, sondern auch die Betreuung des Teams weiter professionalisieren will.