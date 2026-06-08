Trainerteam erweitert

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Der FSC 1924 Lohfelden hat die nächste Personalentscheidung für die kommende Saison bekanntgegeben – und diesmal betrifft sie das Trainerteam. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, wird Murat Osmanoglu das bestehende Gespann um Yusuf Barak, Nima Latifiahvas und Torwarttrainer Timo Bauernschmitt künftig ergänzen.
Damit verbreitert der Gruppenligist seine sportliche Basis an der Seitenlinie und setzt ein weiteres Zeichen dafür, dass die Planungen für die neue Spielzeit in Lohfelden auf mehreren Ebenen vorangetrieben werden. Osmanoglu soll sich nach Vereinsangaben „um die Belange der Mannschaft kümmern“ und das Trainerteam zusätzlich verstärken.
Die Personalie fügt sich in den Kurs ein, den der FSC seit Wochen erkennen lässt. Nachdem zuletzt mit Karademir ein Spieler gehalten wurde, der seit seinem Winterwechsel schnell zu einer festen Größe geworden war, richtet sich der Blick nun auf die organisatorische und sportliche Arbeit rund um die Mannschaft. Die Erweiterung des Trainerstabs deutet darauf hin, dass Lohfelden nicht nur den Kader stabil halten, sondern auch die Betreuung des Teams weiter professionalisieren will.
Mit Barak und Latifiahvas bleibt das bewährte Trainerduo an Bord, Bauernschmitt steht weiterhin für Kontinuität im Torwartbereich – und mit Osmanoglu kommt nun eine zusätzliche Kraft hinzu, die das Gefüge erweitern soll. Der Verein formuliert die Erwartungen selbstbewusst: Man sei überzeugt, dass dieses Trainerteam „Großes leisten“ könne.
Für den FSC ist die Verpflichtung damit mehr als eine Randnotiz. Sie unterstreicht den Anspruch, die kommende Saison nicht dem Zufall zu überlassen, sondern personell möglichst breit und belastbar aufgestellt anzugehen.