Trainerteam erweitert

Der VfL Kassel treibt seine Planungen für die kommende Saison nicht nur im Kader, sondern auch am Spielfeldrand weiter voran. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, wird Florian Steinhauer ab Sommer das Trainerteam der ersten Mannschaft verstärken und künftig als Co-Trainer an der Seite von Cheftrainer Oliver Scherer arbeiten.

Im Mittelpunkt steht damit ein Neuzugang, der nach Darstellung des Vereins reichlich Erfahrung und klare fußballerische Vorstellungen mitbringt. Steinhauer wurde beim KSV Baunatal ausgebildet und führte seine Laufbahn anschließend über Stationen beim VfL Kassel, CSC 03 Kassel, in die Oberliga Niedersachsen und zuletzt zum OSC Vellmar. Der VfL verbindet mit seiner Verpflichtung vor allem Leidenschaft, Erfahrung und den Anspruch, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln.

Bemerkenswert ist dabei auch Steinhauers eigenes Rollenverständnis. Nach Vereinsangaben will er seine Erfahrung weitergeben und zugleich als Spieler vorangehen. Damit deutet vieles darauf hin, dass der Neuzugang nicht nur Impulse im Trainerbereich setzen, sondern auch auf dem Platz Verantwortung übernehmen soll. Gemeinsam mit Scherer ist die sportliche Richtung bereits klar umrissen: Der VfL will attraktiven Fußball spielen.