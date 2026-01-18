Trainerteam erweitert

Der TSV Wabern stellt zur neuen Saison die Weichen an der Seitenlinie: Tim Riedemann verstärkt die Herrenmannschaft ab Sommer als Co-Trainer und bildet gemeinsam mit Chefcoach Patrick Herpe das neue Trainerduo. Herpe hatte sich nach Vereinsangaben „schon länger“ eine Erweiterung des Trainerteams gewünscht und sieht in Riedemann eine sportliche Verstärkung: Dessen Blick auf den Fußball habe ihm „direkt gefallen“, sagte der Trainer.

Riedemann besitzt die B-Lizenz und war seit 2019 beim VfL Kassel in verschiedenen Teams und Ligen tätig. Für den Schritt in den Herrenbereich dankte er dem TSV Wabern ausdrücklich für das Vertrauen und betonte seine Vorfreude auf die neue Aufgabe.

Auch aus dem Verein kommt Rückenwind: Vorstand Maximilian Korell bezeichnete Riedemann als „Wunschkandidat“ und lobte ihn als Fachmann, der sich bei seinen bisherigen Stationen mehrfach bewiesen habe. Mit dem personellen Zuwachs will der TSV Wabern die sportliche Entwicklung in der kommenden Spielzeit weiter vorantreiben.