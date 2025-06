Trainerteam des TuS Efringen-Kirchen II verlängert

Der TuS Efringen-Kirchen setzt auch bei der "Zweiten" in der kommenden Saison auf Kontinuität an der Seitenlinie: Das bewährte Trainerteam um Timo Wanka, Kevin Black und Fabio Hallasch hat verlängert und bleibt dem Verein somit auch in der Spielzeit 2025/26 erhalten. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Wie bereits in der abgelaufenen Saison werden Kevin Black und Fabio Hallasch erneut die Doppelrolle als spielende Co-Trainer übernehmen. "Beide bringen nicht nur wertvolle Erfahrung auf dem Platz ein, sondern sind auch wichtige Bezugspersonen innerhalb der Mannschaft", heißt es seitens des TuS. Auch im Kader der zweiten Mannschaft tut sich etwas: Mit Silas Boschert steht ein Neuzugang bereit, der das Team zur kommenden Saison verstärken wird. Der 21-Jährige Flügelspieler wechselt vom SC Kleinkems zum TuS "und bringt frische Impulse und zusätzliche Tiefe in den Kader", so die Efringen-Kirchener.