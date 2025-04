Trainerteam des TSV Haunstetten sagte Ade

Nach drei intensiven und erfolgreichen Jahren wird Raffael Friedrich am Ende der laufenden Saison als Trainer des Bezirksligisten TSV Haunstetten aufhören. Gemeinsam mit seinen Co-Trainern Sedat Yilmaz und Simon Hille hat er dem Verein bereits in der Wintervorbereitung im Februar seine Entscheidung mitgeteilt.

Die Entscheidung, nach der Saison aufzuhören, traf Raffael Friedrich in enger Abstimmung mit seinem Trainerteam und bewusst selbst. Auch wenn der Verein ihn gerne weiterhin an der Seitenlinie gesehen hätte, spürte er, dass es nach dieser Zeit an der Zeit für eine Veränderung ist – sowohl für ihn persönlich als auch, um der Mannschaft neue Impulse zu ermöglichen.

Friedrich übernahm die Mannschaft in einer schwierigen Phase und schaffte es, den TSV Haunstetten in allen drei Spielzeiten in der Liga zu halten. Besonders bemerkenswert war seine Arbeit nach einem großen personellen Umbruch, in dessen Folge er das Team nicht nur neu strukturierte, sondern auch zu einer echten Einheit formte.



„Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Jetzt freue ich mich aber auch auf eine Pause – auf freie Wochenenden und mehr Zeit mit meiner Partnerin“, so der scheidende Coach.